Você lembra quando foi o último triunfo do Bahia no Brasileirão?

Crédito: Divulgação/EC Bahia

No próximo domingo, o Bahia recebe o Atlético-GO e vai tentar acabar com a má fase, que impediu o time de vencer nas últimas cinco partidas do Brasileirão.

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Mais de 30 dias

Além da má fase técnica de algumas peças do elenco, o jejum de triunfos no torneio nacional chega a 34 dias, ou seja, o último resultado positivo foi no dia 7 de julho, quando a equipe bateu o Juventude por 1 a 0.