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Você lembra quando foi o último triunfo do Bahia no Brasileirão?

última vez que a equipe saiu de campo com os três pontos ocorreu contra o Juventude, em Pituaçu...
LanceNet

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Publicado em 

11 ago 2021 às 17:40

Publicado em 11 de Agosto de 2021 às 17:40

Crédito: Divulgação/EC Bahia
No próximo domingo, o Bahia recebe o Atlético-GO e vai tentar acabar com a má fase, que impediu o time de vencer nas últimas cinco partidas do Brasileirão.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Mais de 30 dias
Além da má fase técnica de algumas peças do elenco, o jejum de triunfos no torneio nacional chega a 34 dias, ou seja, o último resultado positivo foi no dia 7 de julho, quando a equipe bateu o Juventude por 1 a 0.
Desde então, o Bahia foi superado em quatro oportunidades e empatou uma vez. O desempenho ruim fez a equipe cair na classificação e chegar 18 pontos, na 10ª colocação.

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