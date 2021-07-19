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Você lembra quando foi a última vitória da Chapecoense?

Lanterna do Campeonato Brasileiro, o Verdão do Oeste acumula 12 partidas sem vencer na temporada...

Publicado em 19 de Julho de 2021 às 16:04

LanceNet

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Publicado em 

19 jul 2021 às 16:04
Crédito: Divulgação/Chapecoense
A crise na Chapecoense só aumenta. No último domingo, a equipe de Jair Ventura ficou duas vezes em vantagem contra o Cuiabá, mas levou a virada nos minutos finais.
O resultado negativo não poderia ser diferente e derrubou a Chape para a lanterna do torneio nacional, com apenas 4 pontos.
Além do péssimo momento técnico do elenco, o time acumula um jejum de 12 partidas sem saber o que é vencer.
A última vitória ocorreu no dia 2 de junho. Na ocasião, o Verdão do Oeste bateu o ABC por 3 a 1, na Arena Condá, em jogo válido pela Copa do Brasil.
Na sequência da eliminatória, a Chapecoense acabou derrotada por 3 a 0 fora de casa e se despediu da Copa.

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