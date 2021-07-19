Você lembra quando foi a última vitória da Chapecoense?

Crédito: Divulgação/Chapecoense

A crise na Chapecoense só aumenta. No último domingo, a equipe de Jair Ventura ficou duas vezes em vantagem contra o Cuiabá, mas levou a virada nos minutos finais.

O resultado negativo não poderia ser diferente e derrubou a Chape para a lanterna do torneio nacional, com apenas 4 pontos.

Além do péssimo momento técnico do elenco, o time acumula um jejum de 12 partidas sem saber o que é vencer.

A última vitória ocorreu no dia 2 de junho. Na ocasião, o Verdão do Oeste bateu o ABC por 3 a 1, na Arena Condá, em jogo válido pela Copa do Brasil.