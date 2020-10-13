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Voando alto! Pedro iguala Gabigol na artilharia de 2020 e vibra com gol heroico: 'O Flamengo é isso!'

Centroavante do Rubro-Negro foi decisivo na vitória de virada sobre o Goiás, nesta terça-feira, em duelo - atrasado - pela 11ª rodada do Brasileirão...
LanceNet

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Publicado em 

13 out 2020 às 20:31

Publicado em 13 de Outubro de 2020 às 20:31

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Assim que estava embarcando para o Brasil a fim de assinar com o Flamengo, Pedro interagiu com os flamenguistas, nas redes sociais, já em êxtase: "Tô voando alto". E ele segue planando em céu de brigadeiro. Nesta terça-feira, o camisa 21 marcou os dois gols da vitória de virada sobre o Goiás, por 2 a 1, no Maracanã. O duelo - atrasado - foi válido pela 11ª rodada do Brasileiro.
> Confira a tabela do Campeonato Brasileiro
Agora, Pedro soma 16 gols na temporada (em 30 jogos, sendo 15 entre os titulares), igualando Gabigol (que tem 25 partidas: 24 como titular) na artilharia do Flamengo no ano. E ele vibrou assim com o gol do triunfo marcado no último lance:
- Gol emocionante, último lance do jogo. Brinquei com ele (Willian Arão) que ele tocou. Fui tranquilo, feliz no domínio. O Flamengo é isso! Feliz com o resultado, com mais uma vitória e dois gols - disse, ao canal "Premiere", emendando:
- A recuperação começa desde agora. Um jogo dois dias depois é complicado, mas temos um elenco bom, de muita qualidade. Vamos ver o que o professor vai fazer para repetirmos um bom jogo. O Flamengo de Pedro já volta a campo nesta quinta-feira, quando receberá o Red Bull Bragantino, às 20h, no Maracanã. Neste momento, o time de Domènec Torrent está com os mesmos 30 pontos do líder, Atlético-MG, mas em segundo lugar por ter uma vitória a menos em relação ao rival mineiro.

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