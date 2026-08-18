Idosa de 84 anos surpreende com flexibilidade em academia de Vitória

Aos 84 anos, dona Maria Gomes é a prova da importância de ser constante no exercício físico. Moradora do Bairro da Penha, em Vitória, ela faz alongamento há mais de 30 anos e viralizou nas redes sociais ao mostrar a flexibilidade durante uma aula na academia popular de Horto de Maruípe.
No vídeo, a aposentada mostra a facilidade para se alongar enquanto conversa com Ramon Sepulchro, estagiário de Educação Física da academia. Enquanto abre as pernas em um ângulo de quase 90 graus, dona Maria responde às perguntas do estudante com naturalidade.
A habilidade ganhou elogios de celebridades como o ator Rafael Zulu e a bailarina da Anitta, Arielle Macedo, nos comentários do vídeo.
"Comecei em 1995, na inauguração do parque, com a professora Milene. Antes eu só trabalhava, não fazia nada. Depois eu vim para cá e as professoras começaram a me incentivar, e pretendo continuar fazendo”, disse Maria.
Desde então, são mais de três décadas colocando o corpo em movimento. Para ela, a prática já faz parte da rotina. Por isso, Maria se surpreendeu com a repercussão da publicação, que recebeu mais de 7 mil comentários.
Para a aposentada, a atividade física deve fazer parte do dia a dia, independentemente da idade.
É preciso ter persistência e determinação. Quando comecei a fazer os exercícios, tomei gosto e quis continuar para melhorar cada vez mais. Para fazer atividade física, não tem idade. O importante é começar e não parar.
Maria Gomes Aposentada
Ramon, responsável pela gravação e publicação do vídeo, acompanha Maria durante as aulas de alongamento e circuito realizadas pela manhã. Para o estudante, conviver com a aposentada durante a preparação para a futura profissão é também uma oportunidade de acompanhar de perto um exemplo de dedicação.
“Eu sempre ficava impressionado com a habilidade dela e, principalmente, com a dedicação. Ela está sempre presente no Horto e não costuma faltar aos exercícios. É uma habilidade de uma pessoa excepcional, e é difícil encontrar alguém da idade dela com tanta disposição, flexibilidade e dedicação”, detalhou Ramon.
Apesar de reconhecer quão incrível é a elasticidade de Maria, o jovem ficou surpreso com a repercussão do vídeo.
“Não imaginava que o vídeo fosse tomar essa proporção, mas fico ainda mais feliz por ele ter alcançado o objetivo de incentivar outras pessoas a praticarem atividade física. No fim, é isso que realmente importa”, finalizou o estudante.