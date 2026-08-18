Idosa de 84 anos surpreende com flexibilidade em academia de Vitória

Aos 84 anos, dona Maria Gomes é a prova da importância de ser constante no exercício físico. Moradora do Bairro da Penha, em Vitória, ela faz alongamento há mais de 30 anos e viralizou nas redes sociais ao mostrar a flexibilidade durante uma aula na academia popular de Horto de Maruípe.





No vídeo, a aposentada mostra a facilidade para se alongar enquanto conversa com Ramon Sepulchro, estagiário de Educação Física da academia. Enquanto abre as pernas em um ângulo de quase 90 graus, dona Maria responde às perguntas do estudante com naturalidade.





A habilidade ganhou elogios de celebridades como o ator Rafael Zulu e a bailarina da Anitta, Arielle Macedo, nos comentários do vídeo.





"Comecei em 1995, na inauguração do parque, com a professora Milene. Antes eu só trabalhava, não fazia nada. Depois eu vim para cá e as professoras começaram a me incentivar, e pretendo continuar fazendo”, disse Maria.