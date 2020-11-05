Voando alto! Pedro chega a 20 gols no ano e passa a ter a temporada mais artilheira da carreira

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Pedro está voando alto (aproveitando palavras do próprio em sua chegada). Nesta quarta, o centroavante foi responsável direto pela vaga nas quartas da Copa do Brasil, na qual Flamengo assegurou com dois gols do camisa 21 e vitória por 3 a 2, no Maracanã - na ida, já havia vencido por 1 a 0. Com as mais recentes bolas na rede, Pedro chega à temporada mais artilheira da carreira.Agora, Pedro tem 20 gols em 2020, superando a marca de 19 gols (em 40 jogos) de 2018, quando ainda defendia o Fluminense. Para superar o seu recorde pessoal, precisou de 36 jogos pelo Rubro-Negro - foi titular em 20 ocasiões.

Pedro se mostra em ascensão, aos 23 anos e no radar da Seleção Brasileira. E ele passa a estar cada vez mais isolado como o artilheiro do Flamengo na temporada. O segundo neste quesito ainda é Gabigol, na iminência de voltar de lesão, com quatro gols a menos.