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Voando alto! Pedro chega a 20 gols no ano e passa a ter a temporada mais artilheira da carreira

Goleador do Rubro-Negro decidiu diante do Athletico-PR, nesta quarta-feira, marcando dois gols na vitória por 3 a 2. A equipe de Torrent avançou às quartas da Copa do Brasil...
LanceNet

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Publicado em 

04 nov 2020 às 23:47

Publicado em 04 de Novembro de 2020 às 23:47

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Pedro está voando alto (aproveitando palavras do próprio em sua chegada). Nesta quarta, o centroavante foi responsável direto pela vaga nas quartas da Copa do Brasil, na qual Flamengo assegurou com dois gols do camisa 21 e vitória por 3 a 2, no Maracanã - na ida, já havia vencido por 1 a 0. Com as mais recentes bolas na rede, Pedro chega à temporada mais artilheira da carreira.Agora, Pedro tem 20 gols em 2020, superando a marca de 19 gols (em 40 jogos) de 2018, quando ainda defendia o Fluminense. Para superar o seu recorde pessoal, precisou de 36 jogos pelo Rubro-Negro - foi titular em 20 ocasiões.
Pedro se mostra em ascensão, aos 23 anos e no radar da Seleção Brasileira. E ele passa a estar cada vez mais isolado como o artilheiro do Flamengo na temporada. O segundo neste quesito ainda é Gabigol, na iminência de voltar de lesão, com quatro gols a menos.
E os gols empilhados de Pedro, como não podia ser diferente, acentuam o debate de sua possível aquisição por parte do Flamengo, uma vez que o goleador está emprestado pelo Fiorentina até dezembro deste ano. O valor a ser depositado para comprá-lo está na casa dos 14 milhões de euros (cerca de R$ 92,8 milhões na cotação atual). O Fla ainda debate o tema, internamente, em prol do acordo com os italianos.

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