Vladimir estuda possibilidade de deixar o Santos no fim do Brasileiro

Um dos atletas com mais tempo de Santos, o goleiro Vladimir pode deixar o clube ao final do Campeonato Brasileiro. O goleiro tem recebido sondagens de outras equipe, inclusive da Série A, e estuda a possibilidade de sair do Peixe para ser o dono da posição em outra equipe. A informação foi publicada inicialmente pela Gazeta Esportiva.

>> Confira a classificação atualizada do Campeonato BrasileiroVladimir retornou ao Santos no início de 2020 depois de empréstimo ao Avaí. Ele assumiu a titularidade da equipe depois da saída de Everson para o Atlético-MG e era o dono da posição até a lesão sofrida no pé, no dia 16 de agosto. Depois que retornou, tem sido terceiro goleiro, atrás de João Paulo e John.No fim de 2020, o goleiro renovou seu contrato com o Santos até 31 de dezembro de 2021. Vladimir tem 31 anos e é um dos atletas com mais tempo de Vila Belmiro. Cria da base, ele soma 69 jogos pelo Peixe, tendo sofrido 75 gols.