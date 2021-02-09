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futebol

Vladimir estuda possibilidade de deixar o Santos no fim do Brasileiro

Goleiro renovou o contrato com o Peixe até o final do ano, mas pode sair antes do prazo...
LanceNet

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Publicado em 

09 fev 2021 às 17:35

Publicado em 09 de Fevereiro de 2021 às 17:35

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Um dos atletas com mais tempo de Santos, o goleiro Vladimir pode deixar o clube ao final do Campeonato Brasileiro. O goleiro tem recebido sondagens de outras equipe, inclusive da Série A, e estuda a possibilidade de sair do Peixe para ser o dono da posição em outra equipe. A informação foi publicada inicialmente pela Gazeta Esportiva.
>> Confira a classificação atualizada do Campeonato BrasileiroVladimir retornou ao Santos no início de 2020 depois de empréstimo ao Avaí. Ele assumiu a titularidade da equipe depois da saída de Everson para o Atlético-MG e era o dono da posição até a lesão sofrida no pé, no dia 16 de agosto. Depois que retornou, tem sido terceiro goleiro, atrás de João Paulo e John.No fim de 2020, o goleiro renovou seu contrato com o Santos até 31 de dezembro de 2021. Vladimir tem 31 anos e é um dos atletas com mais tempo de Vila Belmiro. Cria da base, ele soma 69 jogos pelo Peixe, tendo sofrido 75 gols.

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