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Vladimir, do Santos, passa por consulta médica e é liberado para fazer treinos físicos

Camisa 1 se recupera de cirurgia no pé direito que o afasta dos gramados há três meses...

Publicado em 27 de Novembro de 2020 às 11:26

LanceNet

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Publicado em 

27 nov 2020 às 11:26
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O goleiro Vladimir foi liberado para retornar aos treinos fisicos no Santos. O atleta sofreu uma lesão no dedo mínimo no pé direito na vitória santista por 3 a 1 sobre o Athletico-PR, no dia 16 de agosto, na Vila Belmiro, pela terceira rodada do Brasileirão, e teve que passar por uma cirurgia em setembro. O jogador passou por una consulta com o Dr. Marco Túlio Costa, responsável pelo procedimento cirúrgico, nesta quinta-feira (26), que o liberou da utilização da bkta ortopédica. Além disso, o arqueiro garante não sentir mais dores.
- Não estou sentindo mais nenhuma dor e o Dr Marco Túlio constatou que o dedo está bem posicionado, ou seja, a cirurgia atendeu ao seu objetivo. A partir de agora já posso andar normalmente, sem a bota ortopédica. E ele me liberou para trabalhar sem restrições na academia do CT Rei Pelé, principalmente na esteira e na bicicleta - disse Vladimir.
No Peixe desde 2009, Vladimir nunca conseguiu se firmar como titular absoluto no clube. Na última temporada, ficou um ano atuando por empréstimo pelo Avaí. Retornou ao Santos em 2020 e após o imbróglio judicial envolvendo Everson, então titular da meta santista, e o Alvinegro, o camisa 1 assumiu a titularidade. Contudo, a lesão fez com que o atleta perdesse espaço para João Paulo, que era terceiro goleiro e tornou-se o titular. Neste intervalo, Everson deixou o Santos e acertou com o Atlético-MG.

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