Vladimir, do Santos, passa por consulta médica e é liberado para fazer treinos físicos

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

O goleiro Vladimir foi liberado para retornar aos treinos fisicos no Santos. O atleta sofreu uma lesão no dedo mínimo no pé direito na vitória santista por 3 a 1 sobre o Athletico-PR, no dia 16 de agosto, na Vila Belmiro, pela terceira rodada do Brasileirão, e teve que passar por uma cirurgia em setembro. O jogador passou por una consulta com o Dr. Marco Túlio Costa, responsável pelo procedimento cirúrgico, nesta quinta-feira (26), que o liberou da utilização da bkta ortopédica. Além disso, o arqueiro garante não sentir mais dores.

- Não estou sentindo mais nenhuma dor e o Dr Marco Túlio constatou que o dedo está bem posicionado, ou seja, a cirurgia atendeu ao seu objetivo. A partir de agora já posso andar normalmente, sem a bota ortopédica. E ele me liberou para trabalhar sem restrições na academia do CT Rei Pelé, principalmente na esteira e na bicicleta - disse Vladimir.