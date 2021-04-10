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Vivian fala sobre estreia do Botafogo no Brasileirão: 'Vamos fazer um bom campeonato'

Um dos destaques do Botafogo na campanha do acesso, Vivian também exaltou as novas jogadoras que chegaram para reforçar o elenco...

Publicado em 10 de Abril de 2021 às 20:20

LanceNet

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Publicado em 

10 abr 2021 às 20:20
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Brasileirão Feminino Série A1 começa neste fim de semana. Dentre os participantes está o Botafogo, que conseguiu o acesso à principal divisão do Campeonato Brasileiro. Em live na Botafogo TV, Vivian, a camisa 10 do Alvinegro, falou sobre a preparação do elenco para estreia e também elogiou as novas jogadoras que chegaram para reforçar o time.> Kalou fora: veja quem saiu e quem pode deixar o Botafogo- A gente está se preparando muito forte desde quando acabou o Carioca. Agora, estamos focadas só em treino, então, assim, a intensidade dos treinos aumentaram, as peças novas que chegaram foram peças fundamentais para fortalecer o grupo.
- Então, acredito que a gente vai bastante forte, apesar de saber que a Série A1 é um nível muito maior de competitividade, estamos com os pés no chão, mas sabemos que vamos fazer um bom campeonato e, se Deus quiser, sair com nossos objetivos.
O Botafogo estreia no próximo domingo, no estádio Nilton Santos, contra o Bahia, às 15h (de Brasília).

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