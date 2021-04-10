Vivian fala sobre estreia do Botafogo no Brasileirão: 'Vamos fazer um bom campeonato'

O Brasileirão Feminino Série A1 começa neste fim de semana. Dentre os participantes está o Botafogo, que conseguiu o acesso à principal divisão do Campeonato Brasileiro. Em live na Botafogo TV, Vivian, a camisa 10 do Alvinegro, falou sobre a preparação do elenco para estreia e também elogiou as novas jogadoras que chegaram para reforçar o time.> Kalou fora: veja quem saiu e quem pode deixar o Botafogo- A gente está se preparando muito forte desde quando acabou o Carioca. Agora, estamos focadas só em treino, então, assim, a intensidade dos treinos aumentaram, as peças novas que chegaram foram peças fundamentais para fortalecer o grupo.