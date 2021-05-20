Vivendo sua melhor fase pelo clube, Cleiton completa 50 jogos com a camisa do Bragantino

Crédito: Jogador está perto também do 100° confronto como profissional (Divulgação

Na vitória do Bragantino por 1 a 0 pra cima do Talleres-ARG em jogo válido pela Copa Sul-Americana na última terça-feira (18), o goleiro Cleiton completou 50 jogos com a camisa do Massa Bruta.>Quem será o primeiro adversário do Braga no Brasileirão 2021?Titular absoluto do técnico Mauricio Barbieri, o arqueiro do Bragantino vive sua melhor fase desde que chegou ao clube. Afinal, em parte pelas grandes atuações do camisa 40, a equipe se mantém com chances reais de classificação na Copa Sul-Americana no grupo onde o Emelec-EQU lidera com apenas um ponto a mais.

Com três defesas de pênalti que ficaram marcadas na memória do torcedor, Cleiton, no total, tem 20 vitórias pelo clube além de acumular a importante marca de 17 partidas sem sofrer nenhum gol sequer. Sob o comando de Mauricio Barbieri, já foram 39 jogos e todos como titular.

Para completar a boa fase do arqueiro de 23 anos de idade revelado pelo Atlético-MG e que chegou a equipe de Bragança Paulista em fevereiro de 2020, Cleiton está a apenas três partidas de atingir seu centésimo jogo como atleta profissional.