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Vivendo sua melhor fase pelo clube, Cleiton completa 50 jogos com a camisa do Bragantino

Arqueiro que é formado nas categorias de base do Atlético-MG se consolidou como titular da equipe desde a chegada de Barbieri...

Publicado em 20 de Maio de 2021 às 16:01

LanceNet

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Publicado em 

20 mai 2021 às 16:01
Crédito: Jogador está perto também do 100° confronto como profissional (Divulgação
Na vitória do Bragantino por 1 a 0 pra cima do Talleres-ARG em jogo válido pela Copa Sul-Americana na última terça-feira (18), o goleiro Cleiton completou 50 jogos com a camisa do Massa Bruta.>Quem será o primeiro adversário do Braga no Brasileirão 2021?Titular absoluto do técnico Mauricio Barbieri, o arqueiro do Bragantino vive sua melhor fase desde que chegou ao clube. Afinal, em parte pelas grandes atuações do camisa 40, a equipe se mantém com chances reais de classificação na Copa Sul-Americana no grupo onde o Emelec-EQU lidera com apenas um ponto a mais.
Com três defesas de pênalti que ficaram marcadas na memória do torcedor, Cleiton, no total, tem 20 vitórias pelo clube além de acumular a importante marca de 17 partidas sem sofrer nenhum gol sequer. Sob o comando de Mauricio Barbieri, já foram 39 jogos e todos como titular.
Para completar a boa fase do arqueiro de 23 anos de idade revelado pelo Atlético-MG e que chegou a equipe de Bragança Paulista em fevereiro de 2020, Cleiton está a apenas três partidas de atingir seu centésimo jogo como atleta profissional.
Na próxima terça-feira (25), o Massa Bruta vai até a Colômbia para a rodada decisiva da fase de grupos na Sul-Americana diante do Tolima-COL. Em caso de triunfo, a classificação para as quartas de final dependerá apenas de um tropeço do Emelec que recebe o Talleres.

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