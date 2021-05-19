Vitrine para Seleção é 'trunfo' do Corinthians para compensar 'salário baixo' e fechar com Renato Gaúcho

Crédito: Renato está fora do futebol há pouco mais de um mês (Lucas Uebel/Grêmio FBPA

Ter Renato Gaúcho ainda não é missão fácil para o Corinthians. Após conversa inicial entre a diretoria do Timão e o empresário do treinador, Gerson Oldenburg, o projeto corintiano à Portaluppi foi enviado, e o estafe do Alvinegro aguarda um retorno até esta sexta-feira (13).

O clube do Parque São Jorge tem em Renato como possibilidade única até o momento, pois o ex-gremista tem aprovação quase unânime junto à Fiel Torcida, mas paralelamente a isso não consegue arcar com a quantia que Gaúcho em seu último contrato no Tricolor Gaúcho, até ser dispensado no início de abril.De acordo com o levantado pelo L!, o que o Corinthians está disposto a oferecer a Renato Portaluppi é inferior a metade do salário que o técnico recebia no Grêmio.

Contudo, algo pode pesar em um possível chegada do profissional ao Parque São Jorge é a vitrine que esse trabalho pode para um futuro projeto na Seleção Brasileira, após a Copa do Mundo de 2022, no Catar. Primeiramente, por São Paulo ser um centro de grande visibilidade para as escolhas da CBF e também pelo fato de que recentes treinadores terem chego à Seleção do Brasil após bons trabalhos no Timão.

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Ligação direta

Outra situação que a diretoria corintiana precisa observar é a postura de Renato Gaúcho em negociações com outros atletas. No Grêmio, o treinador tinha carta branca para fazer contato direto com atletas interessados, e muitos deles toparam atuar pelo Tricolor Gaúcho após conversar com o treinador, casos como os de Rafinha, Diego Souza e Diego Tardelli são exemplos.