Vitória x Vasco: onde assistir, prováveis times, desfalques e palpites

Crédito: O último duelo entre Vasco e Vitória no Barradão foi pelo Brasileirão de 2018 (Carlos Gregório Jr/Vasco.com.br

O Vasco visita o Vitória neste sábado, às 19h30, no Barradão, pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Após deixar a Copa do Brasil, o Gigante da Colina busca reencontrar o caminho das vitórias para iniciar uma sequência positiva na competição. O Leão, por sua vez, tenta se afastar do Z4 e encontrar o equilíbrio em meio às cobranças da torcida à campanha irregular.

+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato BrasileiroA tendência é que o técnico Lisca opte pela manutenção do esquema com três zagueiros. O Cruz-Maltino fazia um bom jogo contra o São Paulo com esse esquema antes da expulsão de Léo Jabá ainda no primeiro tempo. Dessa forma, a trinca Ernando, Miranda e Leandro Castan deve permanecer na defesa. Na frente, Daniel Amorim estará no banco, depois de não ser opção na Copa do Brasil.

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Por outro lado, o time carioca não terá à disposição o volante Bruno Gomes, que deixou o campo contra o Tricolor Paulista com dores nas costas e teve o diagnóstico de espasmo. Além dele, Riquelme segue se recuperando de uma torção, Michel está em fase de transição, e a dupla Ricardo Graça e Lucão disputa a final dos Jogos Olímpicos de Tóquio contra a Espanha neste sábado, às 8h (horário de Brasília).

Pelo lado do rubro-negro baiano, a crise é grande. O time só venceu uma partida nos últimos dez jogos e apesar de não ter anunciado oficialmente, demitiu o técnico Ramon Menezes, ídolo do clube. A novidade fica por conta de Marcinho, ex-Botafogo, novo reforço, que poderá entrar em campo pela primeira vez.

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O auxiliar Ricardo Amadeu comandou os treinamentos antes da partida e estará à beira do campo enquanto o clube baiano define o substituto de Ramon. Alguns jogadores estão lesionados e seguem em recuperação. Entre eles estão Ronaldo, Dinei, Wallace, Thalisson, Fernando Neto, Vico, Guilherme Rend, Wesley e Raul Prata.FICHA TÉCNICAVITÓRIA x VASCO

Data/Hora: 07/08/2021, às 19h30 (de Brasília)Local: Barradão, Salvador (BA)Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e José Eduardo Calza (RS)Quarto Árbitro: Emerson Ricardo de Almeida (BA)Onde assistir: SporTV, Premiere e tempo real do LANCE!

VITÓRIA (Técnico: Ricardo Amadeu)Ronaldo, Cedric, Mateus Moraes, Marcelo Alves, Pedrinho, João Pedro, Gabriel Bispo, Eduardo, Wesley Pionteck, David e Samuel.

Desfalques: Ronaldo, Dinei, Wallace, Thalisson, Fernando Neto, Vico, Guilherme Rend, Wesley e Raul Prata (lesionados).Suspensos: Pendurados: Bruno Oliveira, Dinei, Gabriel Bispo, Pedrinho e Wallace

VASCO (Técnico: Lisca)Vanderlei; Miranda, Ernando e Leandro Castan; Zeca, Romulo, Juninho, Marquinhos Gabriel e Léo Jabá; Morato e Cano.

Desfalques: Ricardo Graça e Lucão (seleção olímpica), Riquelme e Brno Gomes (lesionados) e Michel (transição)Suspensos: Pendurados: Leandro Castan, Marquinhos Gabriel, Germán Cano e Daniel Amorim