Vitória x Ponte Preta: prováveis escalações e onde assistir

Crédito: Duelo desta note acontece no Barradão (Pietro Carpi/Divulgação/EC Vitória

Duas equipes que ocupam posições muito ruins na Série B do Campeonato Brasileiro, Vitória e Ponte Preta farão um enfrentamento direto na noite desta terça-feira (20) onde o possível vencedor pode passar a noite fora da zona de rebaixamento.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSOs dois times contam com campanhas muito semelhantes após 12 rodadas disputadas, tendo um triunfo, seis empates e cinco derrotas registradas, totalizando nove unidades.

Entretanto, o que os separa de maneira favorável ao time baiano na 18ª posição, nesse momento, é o saldo de gols menos negativo de um dos lados: -3 contra -4 da equipe de Campinas, 19ª.

Com o 17º Confiança tendo os mesmos nove pontos dos oponentes no Barradão e o Cruzeiro (16° colocado com 11 unidades) já tendo atuado antes na rodada (visita o Remo às 19h), ganhar tem ainda mais importância pela combinação de resultados que tiraria matematicamente um dos dois clubes da zona de rebaixamento.FICHA TÉCNICA​VITÓRIA x PONTE PRETA

Local: Barradão, em Salvador (BA)Data e hora: 20/07/2021 - 21h30 (de Brasília)Árbitro: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)Assistentes: Clovis Amaral da Silva e Ricardo Bezerra Chianca (ambos PE)

VITÓRIA (Técnico: Ramon Menezes)

Ronaldo; Cedric, Marcelo Alves, João Victor e Roberto; Gabriel Bispo, Pablo Siles, Pedrinho e Bruno Oliveira; David e Dinei

PONTE PRETA (Técnico: Gilson Kleina)