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Vitória x Ponte Preta: prováveis escalações e onde assistir

Jogo de alta importância para sair do fundo da tabela na Série B acontece nesta terça-feira (20) em Salvador...

Publicado em 20 de Julho de 2021 às 11:51

LanceNet

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Publicado em 

20 jul 2021 às 11:51
Crédito: Duelo desta note acontece no Barradão (Pietro Carpi/Divulgação/EC Vitória
Duas equipes que ocupam posições muito ruins na Série B do Campeonato Brasileiro, Vitória e Ponte Preta farão um enfrentamento direto na noite desta terça-feira (20) onde o possível vencedor pode passar a noite fora da zona de rebaixamento.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSOs dois times contam com campanhas muito semelhantes após 12 rodadas disputadas, tendo um triunfo, seis empates e cinco derrotas registradas, totalizando nove unidades.
Entretanto, o que os separa de maneira favorável ao time baiano na 18ª posição, nesse momento, é o saldo de gols menos negativo de um dos lados: -3 contra -4 da equipe de Campinas, 19ª.
Com o 17º Confiança tendo os mesmos nove pontos dos oponentes no Barradão e o Cruzeiro (16° colocado com 11 unidades) já tendo atuado antes na rodada (visita o Remo às 19h), ganhar tem ainda mais importância pela combinação de resultados que tiraria matematicamente um dos dois clubes da zona de rebaixamento.FICHA TÉCNICA​VITÓRIA x PONTE PRETA
Local: Barradão, em Salvador (BA)Data e hora: 20/07/2021 - 21h30 (de Brasília)Árbitro: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)Assistentes: Clovis Amaral da Silva e Ricardo Bezerra Chianca (ambos PE)
VITÓRIA (Técnico: Ramon Menezes)
Ronaldo; Cedric, Marcelo Alves, João Victor e Roberto; Gabriel Bispo, Pablo Siles, Pedrinho e Bruno Oliveira; David e Dinei
PONTE PRETA (Técnico: Gilson Kleina)
Ivan; Felipe Albuquerque, Fábio Sanches, Ednei e Jean Carlos; Vini Locatelli, André Luiz, Fessin e Camilo; Richard e Moisés.

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