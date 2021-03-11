Vitória tenta quebrar tabu diante do Bahia no Barradão

Crédito: Maurícia da Matta/EC Vitória

Conhecido como uma fortaleza de bons resultados, o estádio Barradão costuma pesar a favor do Vitória nos duelos do Leão como mandante e no fim de semana será palco do Ba-Vi, válido pela 3ª rodada da Copa do Nordeste.

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Porém, no sábado, o Vitória vai tentar quebrar um tabu diante do Bahia, o seu maior rival. A última vez que o Leão saiu de campo com o triunfo aconteceu em 2017, pela semi da Copa do Nordeste.

Desde então, a casa do Vitória recebeu mais cinco duelos e a vantagem é do Bahia, que venceu três vezes e empatou outras duas.

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Confira o retrospecto: