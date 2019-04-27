Vitória supera o Real Noroeste nos pênaltis e conquista o Capixabão

O churrasco com uma tonelada de carne já estava prometido, mas quem saboreou o título do Capixabão 2019 foi o Vitória, que de quebra chegou ao décimo título do Estadual na tarde deste sábado (27). Jogando em Águia Branca, o Alvianil repetiu o placar do jogo de ida em 1 a 1 contra o Real Noroeste e a decisão foi para os pênaltis. Thiago, para o Vitória, e Vitinho, para os merengues, anotaram os gols ainda no primeiro tempo.

O Vitória superou o Real Noroeste nos pênaltis e chegou ao décimo título do Capixabão Crédito: Richard Pinheiro

Nos pênaltis, brilhou a estrela do goleiro Harrison, que falhou no gol de Vitinho. O paredão alvianil defendeu a cobrança de Geisandro, enquanto que todos os jogadores da equipe de Bento ferreira converteram as cobranças. Por fim, Léo Lisboa chutou no travessão, confirmando o título do Vitória.

O Jogo

A partida começou movimentada e o Vitória mostrou que não se importaria de atacar o time da casa, mesmo com a presença de bom público em Águia Branca. Logo aos nove minutos, Thiago abriu o placar no Rochão. Após belo passe de Rodrigo César, o volante trombou com o goleiro, na sobra, porém, ele não desperdiçou o rebote.

O time da casa não se deixou abalar pelo baque inicial e Vitinho, aos 15 minutos deu uma mostra do que estava por vir, mas Harrison fez bela defesa. Dois minutos depois, novamente o atacante merengue parou no paredão alvianil. Na terceira tentativa do camisa 10 do Real, enfim Vitinho superou Harrison.

Em lance improvável, o atacante recebeu na ponta da área e, mesmo com pouco ângulo finalizou ao gol. Surpreendido, Harrison tentou a defesa, acabou se atrapalhando e viu a bola entrar.

O Vitória só não voltou a ficar à frente do placar porque Paulo Henrique fez milagre em chute forte de Iuri Pimentel, aos 36 minutos.

A partida seguiu movimentada, mas o placar terminou mesmo em 1 a 1 ao fim do primeiro tempo.

2º tempo

Na volta do intervalo, o ritmo intenso do primeiro tempo não se repetiu. A primeira grande chance foi do time da capital, com Carlos Vitor, após bela tabela com Jarles Baiano. O atacante alvianil finalizou rasteiro, porém o goleiro do Real fez milagre aos 23 minutos.

Dez minutos depois outra chance desperdiçada: Rodrigo César recebeu pela esquerda da área, mas finalizou para fora.

Com as equipes já bastantes mexidas, a partida seguiu em ritmo morno e com poucas oportunidades. Dessa forma, a decisão do Capixabão 2019 foi para as penalidades máximas.

Nos pênaltis, Tabata abriu a série e fez. Leandro Teixeira, na sequência converteu para o Real. Diogo cobrou a segunda do Alvianil e converteu. Vitinho, com muita categoria, igualou. Na terceira cobrança do Vitória, Thiago pôs o time da capital à frente novamente e depois Geisandro, do Real, parou em Harrison. Vitinho bateu forte e deixou o Vitória em vantagem por 4 x 2. Léo Lisboa chutou forte no travessão e o Vitória se sagrou campeão do Capixabão.

REAL NOROESTE 1 (2 X 4) 1 VITÓRIA

Real Noroeste: Paulo Henrique; Gabriel; Mailson, Tiagão e Geisandro; Leandro Assis, Iuri Pimentel (Dinho), Leandro Teixeira e Igor Santos (Léo Lisboa); Vitinho e Robert (Ricardo). Técnico: Duzinho.

Vitória: Harrison; Cássio, Ferrugem, Léo Breno e Thainler; Igor Pimentel (Tabata), Thiago, Rodrigo César e Carlos Vitor (Diogo); Vitinho e Jarles Baiano (Henrique). Técnico: Wesley Martinelli.

Gols: Thiago, aos 9 e Vitinho, aos 26 minutos do 1º tempo.

Estádio: José Olímpio da Rocha