'Vitória que fortalece o grupo que temos', diz Ramon Menezes

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco

O técnico Ramon Menezes não escondeu a relevância da vitória do Vasco sobre o Athletico-PR, por 1 a 0, em São Januário. Em entrevista coletiva divulgada pela VascoTV neste domingo, o comandante cruz-maltino destacou a superação da equipe.

- Temos de sair muito satisfeito. Com tudo o que estamos vivendo, a pandemia, perdendo jogadores, atuando na quarta e domingo... É quase impossível contar com todos os atletas 100%. O mais importante é que este grupo tem o entendimento perfeito de tudo o que está se passando da parte tática, todo mundo buscando sua recuperação física, por isso estamos conseguindo os resultados - e exaltou:

- Dedico muito o resultado aos jogadores, pela entrega, pela luta, se na parte ofensiva, não faz sua um grande jogo, na defensiva você faz um grande jogo. Além disto, o Athletico-PR tem uma metodologia de trabalho. E nós estamos superando a cada dia - completou.

O comandante falou sobre a opção por sacar Benítez no intervalo da partida. O meia deu lugar a Bruno Gomes.

- Eu entendi que se deixo o Benítez, poderia perdê-lo na sequência. É uma tomada de decisão que tem que ser feita pensando no decorrer da competição - disse.

Aos seus olhos, a dedicação em campo do Cruz-Maltino trouxe um bom indicativo para a sequência do Brasileiro.