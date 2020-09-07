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futebol

'Vitória que fortalece o grupo que temos', diz Ramon Menezes

Comandante destaca como Vasco superou série de desfalques para bater o Athletico-PR por 1 a 0, neste domingo, e diz que atletas já entenderam forma da equipe jogar...

Publicado em 06 de Setembro de 2020 às 21:13

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 set 2020 às 21:13
Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
O técnico Ramon Menezes não escondeu a relevância da vitória do Vasco sobre o Athletico-PR, por 1 a 0, em São Januário. Em entrevista coletiva divulgada pela VascoTV neste domingo, o comandante cruz-maltino destacou a superação da equipe.
- Temos de sair muito satisfeito. Com tudo o que estamos vivendo, a pandemia, perdendo jogadores, atuando na quarta e domingo... É quase impossível contar com todos os atletas 100%. O mais importante é que este grupo tem o entendimento perfeito de tudo o que está se passando da parte tática, todo mundo buscando sua recuperação física, por isso estamos conseguindo os resultados - e exaltou:
- Dedico muito o resultado aos jogadores, pela entrega, pela luta, se na parte ofensiva, não faz sua um grande jogo, na defensiva você faz um grande jogo. Além disto, o Athletico-PR tem uma metodologia de trabalho. E nós estamos superando a cada dia - completou.
O comandante falou sobre a opção por sacar Benítez no intervalo da partida. O meia deu lugar a Bruno Gomes.
- Eu entendi que se deixo o Benítez, poderia perdê-lo na sequência. É uma tomada de decisão que tem que ser feita pensando no decorrer da competição - disse.
Aos seus olhos, a dedicação em campo do Cruz-Maltino trouxe um bom indicativo para a sequência do Brasileiro.
- Saio daqui muito satisfeito. Sabíamos que íamos enfrentar um adversário difícil. Fortalece o grupo, mostra os jogadores que nós temos, que não muda mesmo quando há troca de jogadores. Estou feliz com o grupo, com a sequência, sua luta, um time que joga com a alma tecnicamente, mas não falta a ideia, você vê a ideia de jogo.- disse.

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