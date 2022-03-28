Vitória nos bastidores! Presidente do Palmeiras garante final do Paulista no Allianz Parque

O Palmeiras disputará o segundo jogo da final do Paulistão, contra o São Paulo, no seu estádio, o Allianz Parque, neste domingo (3), às 16h. Por ter a melhor campanha geral da competição, o Verdão será o mandante da partida decisiva. Contudo, dois dias depois da data estipulada para a final, que ocorreria no dia 3 de abril, a banda Maroon 5 fará um show no Allianz Parque

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A WTorre tinha informado o Palmeiras que precisaria do estádio justamente a partir do domingo (3) para iniciar a montagem do palco, que utilizará a mesma estrutura física do Lollapalooza, festival de música encerrado no último domingo (27), em São Paulo (SP).

A equipe alviverde então passou a defender a mudança do jogo para sábado (2), afim de poder sediar o jogo com tempo hábil para início da montagem da estrutura do show, o que foi prontamente reclamado pelo rival tricolor.

O acordo, que possibilitará a realização da partida decisiva na arena mais moderna do Brasil, foi costurado pessoalmente pela presidente do Verdão, Leila Pereira, em contato com o CEO da WTorre, Luis Davantel.

- Trabalhamos intensamente para que o nosso direito fosse respeitado. Nunca vamos nos sujeitar à pressão de terceiros - disse Leila, em comunicado divulgado pelo Verdão.

Para viabilizar a decisão no Allianz Parque, mesmo ela acontecendo no domingo (3), o Palmeiras abriu mão de parte dos valores a ser recebidos pelo show para financiar funcionários e equipamentos extras para que a estrutura da apresentação da banda americana seja montada com um dia a menos que o previsto.

Atá a instalação no Allianz Parque, toda a estrutura do Lollapalooza ficará acomodada na Academia de Futebol II, seguindo centro de treinamentos do Verdão, localizado na Rodovia Ayrton Senna, em Guarulhos, na grande São Paulo.

Confira o comunicado oficial do Palmeiras confirmando a decisão no Allianz Parque: