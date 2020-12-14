'Vitória extremamente importante', comemora Patric

Crédito: Divulgação Twitter Coritiba

O torcedor do Sport dorme aliviado neste domingo. Depois de seis jogos sem vencer, o Leão derrotou o Coritiba e ganhou um respiro da temida zona do rebaixamento.Um dos destaques do jogo foi o lateral Patric, que exaltou o empenho dos seus companheiros para sair de campo com os três pontos.

'Vitória extremamente importante. A derrota nos fere, somos xingados, e não gostamos. Mas gostaria de enaltecer o torcedor, que foi nos apoiar no CT. Trabalhamos duro na semana. Demos um passo para ter mais coragem no campo do adversário. Falar do individual também. Acho que se a gente concentrar mais nessas bolas de infiltração, podemos ter mais êxito. É importante enaltecer que tenho seis assistências. É importante ressaltar o individual', afirmou.