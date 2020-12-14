Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

'Vitória extremamente importante', comemora Patric

Capitão deu a assistência para Thiago Neves e elogiou a postura dos seus companheiros...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 dez 2020 às 21:30

Publicado em 13 de Dezembro de 2020 às 21:30

Crédito: Divulgação Twitter Coritiba
O torcedor do Sport dorme aliviado neste domingo. Depois de seis jogos sem vencer, o Leão derrotou o Coritiba e ganhou um respiro da temida zona do rebaixamento.Um dos destaques do jogo foi o lateral Patric, que exaltou o empenho dos seus companheiros para sair de campo com os três pontos.
'Vitória extremamente importante. A derrota nos fere, somos xingados, e não gostamos. Mas gostaria de enaltecer o torcedor, que foi nos apoiar no CT. Trabalhamos duro na semana. Demos um passo para ter mais coragem no campo do adversário. Falar do individual também. Acho que se a gente concentrar mais nessas bolas de infiltração, podemos ter mais êxito. É importante enaltecer que tenho seis assistências. É importante ressaltar o individual', afirmou.
Com o resultado de 1 a 0, o Sport chega aos 28 pontos e aparece na 15ª colocação do Campeonato Brasileiro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

sport
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
De propina a vazamento de vídeos: servidores da Saúde do ES são alvos de investigação
Imagem de destaque
Impasse trava regulação de trabalho por aplicativo, e Congresso só voltará ao tema em 2027
Imagem de destaque
CPI do Crime Organizado rejeita relatório que pedia indiciamento de ministros do STF

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados