Vitória e Serra conhecem adversários na Série D do Brasileiro

Serra e Vitória são os clubes que vão representar o Espírito Santo na Série D do Campeonato Brasileiro, e a partir de agora a preparação pode ser ainda mais específica. Os clubes capixabas já sabem quem serão seus rivais na competição nacional. A CBF divulgou a tabela da competição que acontece entre os meses de maio e agosto.

Rael, artilheiro do Serra; e Vitinho, matador do Vitória Crédito: Divulgação

Atual campeão capixaba, o Serra caiu no grupo A13, ao lado de Brasiliense, URT e Ituano. As equipes se enfrentam em jogos de ida e volta dentro de suas chaves. Já o Vitória, que garantiu a vaga na Série D ao conquistar a Copa Espírito Santo no ano passado, vai encarar Sobradinho-DF, Caldense e Portuguesa-RJ pelo Grupo A12.





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Classificam-se todos os líderes dos 17 grupos, além dos 15 melhores segundos colocados, em soma de 32 clubes. A partir desta etapa, a competição é disputada em sistema de mata-mata, com mais cinco fases até a definição do título. Os quatro semifinalistas conquistam o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro.