Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Futebol

Vitória e Serra conhecem adversários na Série D do Brasileiro

A CBF divulgou a tabela da competição que acontece entre os meses de maio e agosto
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

01 mar 2019 às 23:29

Publicado em 01 de Março de 2019 às 23:29

Serra e Vitória são os clubes que vão representar o Espírito Santo na Série D do Campeonato Brasileiro, e a partir de agora a preparação pode ser ainda mais específica. Os clubes capixabas já sabem quem serão seus rivais na competição nacional. A CBF divulgou a tabela da competição que acontece entre os meses de maio e agosto.  
Rael, artilheiro do Serra; e Vitinho, matador do Vitória Crédito: Divulgação
Atual campeão capixaba, o Serra caiu no grupo A13, ao lado de Brasiliense, URT e Ituano. As equipes se enfrentam em jogos de ida e volta dentro de suas chaves. Já o Vitória, que garantiu a vaga na Série D ao conquistar a Copa Espírito Santo no ano passado, vai encarar Sobradinho-DF, Caldense e Portuguesa-RJ pelo Grupo A12.  
 
Regulamento 
 
Classificam-se todos os líderes dos 17 grupos, além dos 15 melhores segundos colocados, em soma de 32 clubes. A partir desta etapa, a competição é disputada em sistema de mata-mata, com mais cinco fases até a definição do título. Os quatro semifinalistas conquistam o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Serra Vitória
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Euclério Sampaio, prefeito de Cariacica
Euclério Sampaio vai tirar licença da Prefeitura de Cariacica por 15 dias
Imagem de destaque
Bolinho de chuva: 3 receitas práticas e deliciosas para o lanche da tarde 
Ônibus afunda em trecho em obras e fica preso em rua na Serra
Ônibus afunda em trecho em obras e fica preso em rua na Serra

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados