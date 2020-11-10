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Vitória e Angelina, do Palmeiras, são convocadas para Seleção Brasileira Sub-20

Palestrinas atuam na lateral esquerda e meio de campo, respectivamente
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LanceNet

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Publicado em 

10 nov 2020 às 19:25

Publicado em 10 de Novembro de 2020 às 19:25

Crédito: Fábio Menotti/Palmeiras
O técnico Jonas Urias anunciou, nesta terça-feira (10), as atletas convocadas para um período de treinamentos com a Seleção Brasileira Sub-20. A lista, com 23 jogadoras, contém a lateral-esquerda Vitória Kaissa e a meia Angelina, do Palmeiras.
O período de treinamentos será em Pinharal-RJ, no período de data FIFA, entre os dias 23 de novembro e 1 de dezembro, o mesmo da principal. A comissão visa ainda a disputa da fase final do Campeonato Sul-Americano da categoria, remarcado para janeiro de 2021, na Argentina.Na última convocação, em outubro, Angelina estava presente. Nesse período, a equipe disputou um jogo-treino e empatou com o Flamengo, em 1 a 1.
No entanto, essa é a primeira vez que Vitória Kaissa é convocada para a Seleção Brasileira. A atleta, que foi titular na última partida contra o Corinthians, vem sendo um nome bem comentado nos jogos do Verdão.

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