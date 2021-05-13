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Vitória do Náutico? Final do Pernambucano terá VAR e árbitro FIFA

Timbu bateu o pé nos bastidores da decisão e conseguiu as solicitações para os duelos finais...

Publicado em 13 de Maio de 2021 às 18:14

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 mai 2021 às 18:14
Crédito: Ricardo Duarte/Agência RBS
A final entre Sport e Náutico ainda não começou dentro de campo, mas pega fogo nos bastidores do futebol pernambucano.
+ Dudu insatisfeito com negociação, Lautaro Martínez não definiu o seu futuro… O Dia do Mercado
No começo da semana, o presidente do Timbu, Edno Melo pediu árbitro FIFA e VAR, pois ele queria evitar qualquer tipo de problema dor de cabeça no quesito arbitragem.
Após reunião na Federação Pernambucana de Futebol ficou definido que as solicitações do mandatário do Náutico serão atendidas.
Para apitar o duelo, Wilson Sampaio foi designado e o jogo terá o auxilio do árbitro de vídeo.
Confira a escala:Árbitro: Wilson Sampaio (FIFA GO)Assistente Nº 01: Alessandro Matos (FIFA BA)Assistente Nº 02: Fabrício Vilarinho (FIFA GO)4º Árbitro: Rejane Caetano (FIFA RJ)VAR RemotoVOR: Rodrigo Sá (FIFA RJ)VAR: Diogo Silva (CBF RJ)OBS: Nilson MonçãoQM: Mikael Araújo

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