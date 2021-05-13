Vitória do Náutico? Final do Pernambucano terá VAR e árbitro FIFA

Crédito: Ricardo Duarte/Agência RBS

A final entre Sport e Náutico ainda não começou dentro de campo, mas pega fogo nos bastidores do futebol pernambucano.

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No começo da semana, o presidente do Timbu, Edno Melo pediu árbitro FIFA e VAR, pois ele queria evitar qualquer tipo de problema dor de cabeça no quesito arbitragem.

Após reunião na Federação Pernambucana de Futebol ficou definido que as solicitações do mandatário do Náutico serão atendidas.

Para apitar o duelo, Wilson Sampaio foi designado e o jogo terá o auxilio do árbitro de vídeo.