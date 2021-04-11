Vitória da 'folga' ao Bragantino na chave C do Paulistão

O Bragantino sofreu, mas diante do São Bento, a equipe do técnico Mauricio Barbieri arrancou uma bela vitória por 2 a 1 e manteve o bom momento na retomada do Paulistão.
Além de somar mais três pontos na classificação, o Massa Bruta conseguiu ganhar um respiro na liderança da chave C, já que alcançou 11 pontos e abriu três em cima do Palmeiras.
Em relação ao Ituano, terceiro na classificação da chave, o Bragantino abriu quatro pontos, fato que dá mais confiança ao time do interior.
Agora, o próximo rival do Bragantino é o São Paulo, na próxima segunda-feira, no Morumbi.