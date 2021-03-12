Vitória da Chape no clássico tem o retorno a titularidade de Hiago

O zagueiro Hiago retornou ao time titular da Chapecoense na última quinta-feira (11) numa importante vitória diante do maior rival, o Avaí.
O atleta vê a temporada 2021 como um ano de mais oportunidades independente da posição onde pode, mais uma vez, estar em campo como titular fazendo uma função que não é mais novidade para ele: a lateral-direita:>Classificação atualizada do Campeonato Catarinense- Fico feliz em estar ganhando novamente oportunidade na equipe titular, esse foi primeiro jogo em 2021. Tenho sempre trabalhado bastante em busca do meu espaço, sei que não é fácil ter uma vaga, nosso grupo é muito forte, temos vários jogadores qualificados na posição e até por isso entendo estar jogando na lateral. Já foi algo novo para mim, mas hoje já me sinto confortável para jogar em qualquer posição, estou à disposição do professor para ajudar – ressaltou.
Foram 58 minutos em campo e mais uma vitória na sequência invicta de sete partidas pela Chape. Hiago havia atuado mais três jogos pela Série B do ano passado como lateral, também sem nenhuma derrota, fechando o ano de 2020 com quatro vitórias e dois empates.
O jogador, de apenas 23 anos e oriundo das categorias de base da Chape, vem buscando seu espaço no atual elenco embora esteja recebendo as chances como lateral-direito. Com a camisa do clube são 18 jogos oficiais e 68,5% de aproveitamento onde possui no currículo os títulos do Campeonato Catarinense e da Segundona conquistados justamente na última temporada.