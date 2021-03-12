Vitória da Chape no clássico tem o retorno a titularidade de Hiago

O atleta vê a temporada 2021 como um ano de mais oportunidades independente da posição onde pode, mais uma vez, estar em campo como titular fazendo uma função que não é mais novidade para ele: a lateral-direita:>Classificação atualizada do Campeonato Catarinense- Fico feliz em estar ganhando novamente oportunidade na equipe titular, esse foi primeiro jogo em 2021. Tenho sempre trabalhado bastante em busca do meu espaço, sei que não é fácil ter uma vaga, nosso grupo é muito forte, temos vários jogadores qualificados na posição e até por isso entendo estar jogando na lateral. Já foi algo novo para mim, mas hoje já me sinto confortável para jogar em qualquer posição, estou à disposição do professor para ajudar – ressaltou.