Vitória 'com cara de Corinthians' pode ser divisor de águas para o time

Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Fazia tempo que o Corinthians não deixava seu torcedor orgulhoso da postura da equipe em campo. Pode ter sido apenas uma vitória sobre o líder Internacional, por 1 a 0, na Neo Química Arena, sem exagero nenhum, o triunfo tem todas as chances de ser um 'divisor de águas' para os comandados de Vagner Mancini.

Em tempos de Halloween, a escalação inicial do Corinthians foi um 'susto' para a maioria da torcida, pela entrada de Matheus Davó no ataque, na vaga de Boselli, que sentiu um mal-estar antes do jogo e foi vetado. Não pela falta de qualidade técnica do camisa 33, mas pelas poucas oportunidades dele no time.A equipe começou o jogo pressionada e quase levou um gol antes de um minuto, com Edenílson. Porém, com o passar do tempo, o time foi se acertando e conseguiu encaixar a marcação, deixando a bola com o Inter e apostando na transição rápida ao ataque. Em uma dessas transições, Cazares fez uma linda jogada e cruzou para Davó bater de primeira e marcar uma 'travessura' contra o Colorado.

Era notória a agressividade dos jogadores do Corinthians, que não desistiam de nenhuma bola e não deixavam espaços para o ataque do rival, ao contrário da partida contra o Flamengo e o segundo tempo diante do América-MG, por exemplo. Xavier, Gil e Marllon tiveram atuações quase perfeitas, não deixando Edenison, Patrick e principalmente Thiago Galhardo, jogarem.

- Esse jogo tem que ser e deve ser um divisor de águas. Não podemos aceitar o jogo do Corinthians como contra América-MG. Não foi um jogo terrível, tivemos oportunidades e volume, mas o que o torcedor quer ver é o que viu hoje. Isso foi passado aos atletas. Tivemos uma conversa verdadeira de muita cobrança. Faço isso com costume. Às vezes tem de botar dedo na ferida e falar verdade. Sempre vou falar – falou o técnico Vagner Mancini, que tem cinco partidas no Corinthians, com três vitórias e duas derrotas.

Já no ataque, valem elogios a Ramiro e Cazares, que levavam perigo pelas pontas e ajudavam na recomposição defensiva. O colombiano, inclusive, fez a jogada do gol corintiano e demonstrou estar a fim de jogo durante o tempo que ficou em campo. Já o volante demostrou raça e foi valente em todas as jogadas, mas acabou levando cartão amarelo.

Porém, nem tudo são flores. Apesar da vitória, vale a ressalva no erro de Luan em chance clara no final da partida, o que, claramente, mostra a falta de confiança do camisa sete. E também, a ausência de troca de passes da equipe, que preferiu abdicar da bola em alguns momentos.