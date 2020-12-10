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futebol

Vitória-BA x Cruzeiro. Onde seguir, palpites e prováveis times

A Raposa tenta se recuperar do frustrante empate diante do CRB contra o Leão, que ainda luta para ficar mais longe do Z4 e também sonha com o acesso...
LanceNet

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Publicado em 

10 dez 2020 às 20:21

Publicado em 10 de Dezembro de 2020 às 20:21

Crédito: O time mineiro quer pontuar na Bahia para se manter na briga pelo acesso-(Bruno Haddad/Cruzeiro
O “tropeço” diante do CRB, empate por 0 a 0, tirou do Cruzeiro a chance de uma sequência de três jogos com vitória. A Raposa tinha vencido o América-MG e o Brasil de Pelotas, mas esbarrou no “carrasco” alagoano, que não perdeu nenhum duelo para os mineiros em quatro confrontos em 2020. Por isso, a Raposa volta a campo nesta sexta-feira, de dezembro contra o Vitória-BA, às 21h30, no Barradão, em Salvador. O goleiro Fábio pede foco no triunfo diante do Vitória, pois uma derrota pode deixar o time mineiro mais perto do Z4, enterrando mais um pouco as chances de acesso. - Agora é pensar no Vitória para um resultado positivo, porque aí o ponto que estamos levando de Maceió vai fazer uma diferença no jogo de casa contra o CSA-completou. O Cruzeiro é o 11º colocado, com 35 pontos, enquanto os baianos tem 33 pontos, na 14ª colocação. Felipão terá a volta de Airton, que cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo. O time baiano terá a estreia do técnico Mazola Júnior, que tentará uma arrancada com o Leão para não ser rebaixado e também sonhar com o acesso. FICHA TÉCNICA​VITÓRIA-BA X CRUZEIROData-Horário: 11 de dezembro, às 21h30Estádio-Local: Barradão, Salvador(BA)Árbitro: Douglas Schwengber da Silva(RS)Assistentes: Rafael da Silva Alves(RS) e Vanderson Antonio Zanotti(RS)Onde seguir: Tempo Real LANCE, Premiere, SporTV(menos para Salvador), Itatiaia FM-95,7 e Super FM 91.7 Vitória-BA: César, Van, Maurício Ramos, João Victor e Rafael Carioca; Guilherme Rend, Fernando Neto, Lucas Cândido, Thiago Lopes, Vico e Caicedo. Técnico: Mazola Júnior Cruzeiro: Fábio; Cáceres, Manoel, Cacá (Régis) e Matheus Pereira; Ramon, Adriano e Filipe Machado; Airton, Rafael Sobis e Arthur Caíke. Técnico: Luiz Felipe Scolari
Palpites: o empate é o resultado mais esperado por 45% da redação. Outros 30% creem no Cruzeiro e os 25% restantes acham que vai dar Vitória.

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