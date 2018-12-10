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Vitória anuncia técnico com experiência internacional para 2019

O paranaense Cláudio Roberto Silveira tem passagens por clubes de Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e Ásia

Publicado em 10 de Dezembro de 2018 às 14:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 dez 2018 às 14:54
O Vitória anunciou o seu mais novo comandante para a temporada 2019. Trata-se de Cláudio Roberto Silveira, de 42 anos. A apresentação do treinador acontece no estádio Salvador Costa nesta segunda-feira (10), às 15 horas. O Alvianil de Bento Ferreira vai disputar quatro competições no ano que vem: Capixabão, Copa Verde, Série D e Copa Espírito Santo. Por conta disso, foi atrás de um técnico com experiência internacional.
Cláudio Roberto Silveira é o novo treinador do Vitória para a temporada 2019 Crédito: Reprodução/Internet
Cláudio tem passagens pelo futebol capixaba, onde treinou o Jaguaré, em 2009, além de treinar times em Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e na Ásia, com passagem pela seleção do Sri Lanka, em 2013. Seu último clube foi o Zhaoqing Lixun, da China, onde foi campeão e melhor treinador da Youth League, em 2008.
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Ficha técnica
Nome: Cláudio Roberto Silveira
Idade: 42 anos
Natural de: Cascavel (PR)
Equipes: Jaguaré-ES, Marcílio Dias-SC, Águia Negra-MS, Seleção do Sri Lanka, Sete de Setembro-MS, Cene-MS, Corumbaense-MS, Monte Carlo-Macau/Chi e Zhaoqing Lixun-Chi.
Títulos: Campeão Sul-Mato-grossense 2012/2014 e Youth League-Chi 2018.
Prêmios Individuais: Melhor treinador do campeonato Sul-Mato-grossense 2012/2014, melhor treinador da Macau League 2017 e melhor treinador da Youth League-Chi 2018.

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