Vitória anuncia novo técnico para a Copa Espírito Santo

Vitória na Copa Verde, um novo treinador foi contratado para a disputa da Copa Espírito Santo. Rodrigo Fonseca, de 46 anos, foi apresentado oficialmente no início da tarde desta quarta-feira (07), e chega ao clube com um contrato válido até o final da competição estadual. Fim do mistério no Salvador Costa. Após a eliminação dona, um novo treinador foi contratado para a disputa da. Rodrigo Fonseca, de 46 anos, foi apresentado oficialmente no início da tarde desta quarta-feira (07), e chega ao clube com um contrato válido até o final da competição estadual.

Rodrigo Fonseca é o novo treinador do Vitória Crédito: Richard Pinheiro

Com a chegada de Rodrigo Fonseca, Wesley Martinelli, que foi o técnico interino da equipe até o último dia 31 de julho, retorna à função de preparador físico.





O último clube do novo técnico Alvianil foi a URT-MG, com a qual disputou a Série D do Campeonato Brasileiro em 2019, tendo sido eliminada na 1ª fase. Ainda neste ano, Rodrigo Fonseca comandou a Patrocinense no Campeonato Mineiro, onde chegou às quartas de final, caindo para o Cruzeiro no mata-mata.

Paulista de Ribeirão Preto, Rodrigo Fonseca teve como seu melhor trabalho na carreira a disputa da Série C de 2017 com o Botafogo-SP. Nesta competição, a equipe terminou a 1ª fase na 6ª posição e não se classificou para as quartas de final.