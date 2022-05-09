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Vítor Pereira revela desgaste por sequência de jogos do Corinthians: 'Raciocínio está mais lento'

Treinador corintiano levantou questão pois cansaço pode gerar aos atletas perda de respostas em lances de divididas nos jogos...

Publicado em 09 de Maio de 2022 às 00:54

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 mai 2022 às 00:54
O técnico do Corinthians, Vítor Pereira, revelou que até ele mesmo tem sofrido com a carga de jogos excessivos no qual está à frente.Neste domingo (9), o Timão venceu o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista, em confronto direto pela liderança do Brasileirão, já nesta quarta-feira (11) o clube alvinegro voltará a campo no jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, contra a Portuguesa-RJ, onde se perder estará eliminado da competição. Serão apenas dois treinos, sendo um deles regenerativo.
Com essa sequência, Vítor disse que tem sentido o seu raciocínio pessoal mais lento que o normal, e que essa condição é mais prejudicial ainda aos jogadores, que pode acarretar em exposições físicas desnecessárias no campo de jogo.
- Tenho visto lesões em várias equipes, e não acontece por acaso, mas porque estão desgastados e as lesões acabam acontecendo naturalmente, não só as musculares, mas as traumáticas, porque quando estamos cansados não antecipamos as situações, no momento de tirar o pé não conseguimos, porque não conseguimos raciocinar. Eu estou sentindo isso, porque o meu raciocínio está mais lento. E está mais lento porque estou cansado, não tenho um dia para me desligar, sair fora da caixa. Os jogadores sentem isso – disse VP em entrevista coletiva após o triunfo sobre o Massa Bruta.
Vítor Pereira comparou o calendário brasileiro com o inglês, destacando que no país europeu há atenuantes após semanas de desgaste, e ainda classificou que a maratona de partidas impostas no Brasil não defende o esporte e os profissionais.
- Quando eu olho para a Premier League, vejo uma semana carregada e na seguinte eles limpam. Aqui no Brasil isto é um calendário que não defende o bom futebol, que não defende os jogadores de qualidade e com base nestas necessidades de enfrentar um calendário dessa, é normal as oscilações – destacou o treinador corintiano.
VP reconhece que não vencerá todos os jogos, mas garantiu à torcida que não faltará aplicação, independentemente de questões físicas, técnicas e do rodízio de jogadores que ele tem promovido.
- Torcedor quer ganhar todos os jogos e temos a responsabilidade, não de ganhar todos os jogos, mas de lutar pelos três pontos em todos eles. Ainda falta muito para acalmar, mas vamos tentar nos manter vivos nas três competições. O jogo de quarta-feira é decisivo, porque temos que ganhar para estar na Copa, portanto, fazer uma equipe competitiva tendo em consideração os jogadores mais desgastados, para depois de quarta-feira não corram o rico de lesão – comentou Vítor Pereira.
Após encarar a Lusa carioca, o Corinthians tem outros dois jogos importantes, contra o Internacional, em Porto Alegre, pelo Brasileirão, e, principalmente, diante do Boca Juniors, na Argentina, pela penúltima rodada da fase de grupos da Libertadores.
Crédito: VítorPereiratempoucomaisde50%deaproveitamentonocomandodoTimão(Foto:Reprodução/CorinthiansTV

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