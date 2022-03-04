Vítor Pereira não descarta esquema com três zagueiros e fala sobre expectativas no Corinthians: 'Elenco tem que provar'

Em sua primeira entrevista coletiva como técnico do Corinthians, Vítor Pereira deixou em aberto a possibilidade de trabalhar com um esquema com três zagueiros, algo que não é visto há um bom tempo no Timão.GALERIA > Zagueiro Pablo está deixando a Rússia: veja jogadores brasileiros que atuam no país e duração de contratos

- Comigo é tudo possível. Posso pegar um 4-3-3, projetar só um lateral, e manter o outro lateral abaixo, abrindo o extremo do lado contrário, já não é um 4-3-3. Vamos imaginar que eu defronte uma equipe muito alargada. Eu peço a um dos extremos para fechar na linha de quatro. Já não é um 4-3-3, e sim uma linha de cinco, que passa 5-4-1. Os sistema são só um ponto de partida. Depois, podemos transformá-lo naquilo que pretendemos em termos defensivos ou ofensivos. O futebol está assim, não é mais aquele sistema rígido, de manter o sistema do início ao fim. Podemos transformar o sistema pela dinâmica que queremos no nosso jogo - disse Vítor Pereira.

Com espírito competitivo, o treinador lusitano disse que sua melhor versão é quando está em alerta. Ainda, avisou que por mais que o elenco corintiano seja composto por diversos vencedores, todos devem se provar nessa nova jornada.

- Quando começa a sentir conforto, deixa de estar em estado de alerta. Tenho que estar em alerta para ser a melhor versão de mim mesmo. Há expectativas em relação ao elenco, mas o elenco tem que provar. Tudo que ganharam, está no passado. Também no passado ganhei, mas agora quero provar que estou à altura de ganhar. É um desafio diário. Para provarmos, apesar de ganharmos muito, continuamos com vontade de ganhar. Esse é o espírito que espero - revelou.

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Questionado sobre quanto tempo o Timão vai demorar para estar jogando de acordo com suas características, Vítor Pereira colocou dois fatores que podem acelerar ou atrasar esse processo.

- Isso depende de dois fatores. Experiência do treinador. Um técnico mais experiente consegue direcionar o treino e consegue mudanças mais rapidamente. E depende da resposta dos jogadores. Não só a qualidade técnica, mas a cultura tática. A capacidade que temos em entender o jogo. Se tiver muita gente capaz de entender o jogo, o processo é mais rápido. Se tiver muita gente em aprendizagem, o processo é mais lento. É por ai que o tal bolo se cozinha mais depressa ou devagar - disse em referência a uma famosa fala do técnico Tite, sobre o processo de formação de uma equipe.

Por fim, Pereira se mostrou feliz em poder assistir in loco a vitória do Corinthians contra o Red Bull Bragantino, para poder avaliar ainda mais a equipe. Ele também revelou como sua comissão técnica costuma se preparar para a próxima partida.

- Foi bom para mim ver o jogo ao vivo, dessa dimensão, contra o Bragantino, boa equipe, organizada. Nossa dinâmica de trabalho é essa. Fazemos um vídeo compacto sobre o jogo anterior, com aquilo que fizemos bem, aquilo que fizemos menos bem, o que pretendemos melhorar. E é com base nesse vídeo que vamos trabalhar durante a semana. E aí começamos a colocar um bocadinho a estratégia para o próximo adversário - contou.

Caso apareça no BID da CBF até às 18h de sexta-feira, Vítor Pereira estará regularizado para estrear no comando do Corinthians diante do São Paulo, sábado (5), às 16h, no Morumbi, pela décima rodada do Paulistão.