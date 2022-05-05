Vítor Pereira lamenta empate do Corinthians com o Cali: 'Ganhamos um ponto, queríamos três'

O técnico do Corinthians, Vítor Pereira, achou que o Timão merecia sair da Colômbia com uma vitória contra o Deportivo Cali, nesta quarta-feira (4), pela quarta rodada do grupo E da Libertadores.> GALERIA - Veja todos os técnicos estrangeiros do Corinthians> TABELA - Confira e simule os jogos da LibertadoresO clube alvinegro teve pelo menos quatro grandes oportunidades de gols, além de um pênalti perdido pelo lateral Fábio Santos, no fim da partida, mas terminou com o empate em 0 a 0.

- Nós hoje poderíamos sair com os três pontos, merecíamos, fomos a melhor equipe em campo, criamos situações suficientes para vencer. Perder não foi mal, mas tenho a sensação que perdemos dois pontos – disse o treinador corintiano em entrevista coletiva ao fim da partida.

Mesmo não vendo o resultado como ruim, já que o Corinthians segue liderando a sua chave na Liberta, Vítor credencia a ausência de um placar melhor às chances perdidas. De acordo com a plataforma Footstats, contra o Deportivo Cali foram 12 finalizações, quatro em direção ao gol e nenhuma que balançou a rede adversária.

- No futebol, as oportunidades são para se marcar, se concretizar. Não concretizamos. Só nós podemos nos queixar pela nossa falta de tranquilidade em definir – destacou o comandante corintiano.

- Intenção era ganhar o jogo e definir mais claramente a nossa classificação. Não foi possível porque, de fato, não tivemos no nosso dia em termos de definir o último momento. O goleiro também fez grandes defesas. Outras vezes não acertamos o gol, erramos e pagamos por isso – concluiu VP.

Ainda assim, Vítor Pereira elogiou a postura do seu time em campo contra o Deportivo Cali.

- Fizemos um jogo de qualidade, consistente. Não me recordo do Cali ter criado situações de qualidade. Criaram problemas porque é uma equipe fisicamente forte e tiveram um pênalti à favor. Mas nós circulamos bem a bola criamos oportunidades. Pena que quisemos sempre finalizar com força, ‘matar o goleiro’, em vez de encostarmos, dar um passe para o gol. Satisfeito com o time, a atitude, personalidade. Chegamos em um gramado difícil, mas jogamos com qualidade – afirmou Vítor.

O Corinthians, de Vítor Pereira, volta a campo neste domingo (8), mas dessa vez pelo Campeonato Brasileiro, às 18h, contra o Red Bull Bragantino, pela quinta rodada da competição nacional. Já pela Libertadores, o próximo compromisso é em duas semanas, no dia 17 de maio, contra o Boca Juniors-ARG, na Bombonera, em Buenos Aires.