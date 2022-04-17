Vítor Pereira diz que Jô está perdendo peso para atuar no Corinthians em seu melhor nível

O atacante Jô, do Corinthians, está perdendo peso para se readaptar à equipe comandada pelo técnico Vítor Pereira e atuar em seu melhor nível. O português comentou sobre algumas peças de sua equipe após a vitória sobre o Avaí por 3 a 0, em que Róger Guedes marcou três vezes.

+ Veja a tabela do Campeonato Brasileiro 2022- O Júnior Moraes estava lesionado esse tempo todo, o Jô, para o bem dele e do clube, está perdendo peso, perdeu 3,5 quilos, é um desafio que fiz ao Jô e está correspondendo para jogar ao seu nível - disse o treinador.

- Nós tínhamos que jogar com o Róger como atacante. Eu disse a ele que sabia que ele gostava de jogar no lado. Tenho que dar razão, fez três gols. Mas tenho o Willian do mesmo lado, vamos ter que ir fazendo essa gestão e acho que só é possível manter o nível assim - completou.

O Timão venceu os dois primeiros jogos do campeonato e tem um saldo de cinco gols. Na próxima rodada, o time alvinegro enfrentará o Palmeiras, na Arena Barueri - o Allianz Parque receberá um show -, às 19h, no sábado. Antes do Dérbi, o Timão vai estrear na Copa do Brasil, na quarta-feira, contra a Portuguesa-RJ, em Londrina, às 21h30.