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Vítor Pereira diz que Jô está perdendo peso para atuar no Corinthians em seu melhor nível

Segundo treinador português, o atacante já perdeu 3,5 quilos...
LanceNet

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Publicado em 

17 abr 2022 às 08:00

Publicado em 17 de Abril de 2022 às 08:00

O atacante Jô, do Corinthians, está perdendo peso para se readaptar à equipe comandada pelo técnico Vítor Pereira e atuar em seu melhor nível. O português comentou sobre algumas peças de sua equipe após a vitória sobre o Avaí por 3 a 0, em que Róger Guedes marcou três vezes.
+ Veja a tabela do Campeonato Brasileiro 2022- O Júnior Moraes estava lesionado esse tempo todo, o Jô, para o bem dele e do clube, está perdendo peso, perdeu 3,5 quilos, é um desafio que fiz ao Jô e está correspondendo para jogar ao seu nível - disse o treinador.
- Nós tínhamos que jogar com o Róger como atacante. Eu disse a ele que sabia que ele gostava de jogar no lado. Tenho que dar razão, fez três gols. Mas tenho o Willian do mesmo lado, vamos ter que ir fazendo essa gestão e acho que só é possível manter o nível assim - completou.
O Timão venceu os dois primeiros jogos do campeonato e tem um saldo de cinco gols. Na próxima rodada, o time alvinegro enfrentará o Palmeiras, na Arena Barueri - o Allianz Parque receberá um show -, às 19h, no sábado. Antes do Dérbi, o Timão vai estrear na Copa do Brasil, na quarta-feira, contra a Portuguesa-RJ, em Londrina, às 21h30.
Crédito: OtécnicodoCorinthians,VítorPereira(Foto:RodrigoCoca/Ag.Corinthians

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