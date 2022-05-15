Vítor Pereira diz acreditar em Rafael Ramos e lamenta empate do Corinthians: 'Perdemos dois pontos'

O técnico Vítor Pereira evitou apontar culpados no suposto caso de racismo envolvendo o lateral Rafael Ramos e o meia Edenílson, após o empate do Corinthians por 2 a 2 contra o Internacional, pelo Brasileirão.> GALERIA - Jogos do Corinthians na Neo Química Arena com a volta do público

O treinador português disse acreditar que o lateral-direito não usou nenhum termo racista, e comentou que Edenílson pode ter interpretado a fala do defensor de outra maneira. Vítor não quis apontar quem está certo ou errado na história.

- Eu acredito nas pessoas. Acredito no Rafael e no que ele me disse. Pelo o que conheço, da educação do Rafael, acho praticamente impossível ele ter um comportamento como o Edenílson diz que teve. Eu falei com o Edenílson, acredito que ele percebeu da forma como entendeu. Eu já tive essa experiência. Português e o brasileiro não são as mesmas línguas. Nós dizemos coisas que vocês não entendem, e a mesma coisa vocês com os portugueses. Eu tenho feito esse esforço de falar mais em brasileiro, que não é a mesma coisa. Eu não estou dizendo quem está certo. Acredito nos dois - comentou o treinador.

- Eu não conheço o Edenílson, mas parto do pressuposto que é honesto, mas pode ter entendido errado. Eu conheço o Rafael melhor, e nunca vi nada, é uma pessoa educada, com anos e anos de carreira. Eu não sei se já disseram o que o Rafael diz que disse. Então não vou repetir, não quero dizer palavrões, já basta os que eu digo no campo. Eles já conversaram. Um diz que disse uma coisa, o outro diz que entendeu outra, portanto... Eu acredito nos dois, mas creio em uma má interpretação do Edenílson - completou o técnico lusitano.

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Sobre o empate fora de casa, Vítor Pereira lamentou os dois pontos que o Timão deixou de somar, apesar do clube alvinegro permanecer na liderança do Brasileirão, com 13 pontos.

- O Corinthians somou um, mas perdeu dois pontos. Perdemos dois porque o espírito que temos que criar é não estar satisfeito com um ponto fora. Claro que o jogo foi difícil. Não entramos muito bem na partida. Criaram os problemas, essencialmente pelo nosso lado direito, onde não defendíamos bem. Tiramos o Mantuan (da esquerda) e colocamos naquele lado para defendermos melhor - explicou o técnico lusitano.

O treinador deu os méritos para o Inter, mas ressaltou o espírito dos seus jogadores, que conseguiram marcar duas vezes após estar em desvantagem por dois momento no jogo.

- Mas não é fácil uma equipe estar duas vezes atrás do placar e ir buscar o empate. Não é para qualquer equipe, só um time com espírito forte, como nós tivemos. Na segunda etapa entramos muito melhores. Fizemos alguns ajustes, principalmente em termo de dinâmica, e voltamos bem. Poderíamos ter chegado ao 3 a 2, mas é isso. Um empate que não nos deixa satisfeitos no sentido de que o objetivo era a vitória - declarou na coletiva.

- Essa reação só é possível com uma equipe determinada, que não estava satisfeita com o que estava acontecendo e sabe que tem capacidade para fazer melhor. Na primeira vez reagimos. Na segunda, depois de ajustar um pouquinho, voltamos melhores e mais fortes, empurrando o Inter para trás, como fizeram conosco no primeiro tempo. Acabamos tendo oportunidade de fazer o terceiro, mas o resultado é o que é. Parabéns aos meus jogadores que tiveram capacidade de reagir à adversidade - afirmou Vítor Pereira