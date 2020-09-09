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Vitor Hugo sobre disputa na zaga: 'Dor de cabeça boa para o profexô'

Titular na vitória sobre o Red Bull Bragantino, defensor diz que não é permitido se acomodar. Zagueiro exalta invencibilidade no Campeonato Brasileiro de 2020...

Publicado em 09 de Setembro de 2020 às 09:18

LanceNet

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Publicado em 

09 set 2020 às 09:18
Crédito: Vitor Hugo é opção de Vanderlei Luxemburgo para a defesa (Cesar Greco/Agência Palmeiras
Vitor Hugo ganhou uma oportunidade entre os titulares do Palmeiras na vitória sobre o Red Bull Bragantino por 2 a 1 e espera que a atuação possa dar uma "dor de cabeça boa" para Vanderlei Luxemburgo.
- Não me permito estar acomodado, acredito que todo jogador pense assim. Trabalho muito forte nos treinamentos, tento impor aquela intensidade dos jogos no meu dia a dia, e para quando eu tiver chance, mostrar o meu valor. Confesso que o tal ritmo de jogo faz uma diferença danada no desempenho, mas procuro estar sempre o mais bem preparado possível. É sempre bom dar essa ‘dor de cabeça boa’ para o "profexô" - afirmou o defensor.Vitor Hugo entrou no lugar de Luan, que estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Contra o Corinthians, nesta quinta-feira (10) na Neo Química Arena, o camisa 4 deve voltar para o banco de reservas.
- Acredito que começamos bem, poderia ser melhor? Lógico. Apesar de tudo, ainda estamos invictos. Sabemos que em alguns jogos não conseguimos demonstrar um desempenho tão satisfatório para o nosso torcedor, e estamos trabalhando no dia a dia para melhorar isso. Conseguimos pontuar em todas as partidas, e isso é importante no Brasileirão. Tem muito campeonato pela frente e com trabalho e pé no chão podemos conquistar nossos objetivos - completou o defensor.

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