Vitor Hugo sobre disputa na zaga: 'Dor de cabeça boa para o profexô'

Vitor Hugo ganhou uma oportunidade entre os titulares do Palmeiras na vitória sobre o Red Bull Bragantino por 2 a 1 e espera que a atuação possa dar uma "dor de cabeça boa" para Vanderlei Luxemburgo.
- Não me permito estar acomodado, acredito que todo jogador pense assim. Trabalho muito forte nos treinamentos, tento impor aquela intensidade dos jogos no meu dia a dia, e para quando eu tiver chance, mostrar o meu valor. Confesso que o tal ritmo de jogo faz uma diferença danada no desempenho, mas procuro estar sempre o mais bem preparado possível. É sempre bom dar essa ‘dor de cabeça boa’ para o "profexô" - afirmou o defensor.Vitor Hugo entrou no lugar de Luan, que estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Contra o Corinthians, nesta quinta-feira (10) na Neo Química Arena, o camisa 4 deve voltar para o banco de reservas.
- Acredito que começamos bem, poderia ser melhor? Lógico. Apesar de tudo, ainda estamos invictos. Sabemos que em alguns jogos não conseguimos demonstrar um desempenho tão satisfatório para o nosso torcedor, e estamos trabalhando no dia a dia para melhorar isso. Conseguimos pontuar em todas as partidas, e isso é importante no Brasileirão. Tem muito campeonato pela frente e com trabalho e pé no chão podemos conquistar nossos objetivos - completou o defensor.