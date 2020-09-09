Vitor Hugo sobre disputa na zaga: 'Dor de cabeça boa para o profexô'

- Não me permito estar acomodado, acredito que todo jogador pense assim. Trabalho muito forte nos treinamentos, tento impor aquela intensidade dos jogos no meu dia a dia, e para quando eu tiver chance, mostrar o meu valor. Confesso que o tal ritmo de jogo faz uma diferença danada no desempenho, mas procuro estar sempre o mais bem preparado possível. É sempre bom dar essa ‘dor de cabeça boa’ para o "profexô" - afirmou o defensor.Vitor Hugo entrou no lugar de Luan, que estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Contra o Corinthians, nesta quinta-feira (10) na Neo Química Arena, o camisa 4 deve voltar para o banco de reservas.