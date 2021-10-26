Vitor Gabriel deve ganhar mais minutos pelo Flamengo; conheça o jogador e veja como ele pode agregar

Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo

Na noite do último domingo, o Flamengo confirmou que Pedro está com uma lesão de menisco no joelho direito. O Rubro-Negro não informou prazo para recuperação do atacante, mas a tendência é de que o time fique sem o reserva imediato de Gabigol por três semanas. Dessa forma, Vitor Gabriel, de apenas 21 anos, surge como substituto natural e deve ganhar mais minutos em campo.> Lembre os jogadores do Flamengo campeões na final da Copa do Brasil 2013Vale lembrar que, caso queira contar com um atleta mais experiente, Renato ainda tem a possibilidade de improvisar jogadores na posição ou mudar a formação tática quando Gabi não estiver à disposição.

> Veja e simule a tabela do Brasileirão

Entretanto, o treinador costuma frisar em coletivas que não gosta de improvisos e confirmou esta filosofia de trabalho ao escalar Vitor Gabriel entre os 11 iniciais no Fla-Flu do último sábado, pela 28ª rodada do Brasileirão. Por isso, a seguir, o LANCE! apresenta o jogador e mostra como ele pode agregar ao Flamengo dentro de campo.CHEGADA E ASCENSÃO

Vitor Gabriel chegou à Gávea do Nova Iguaçu para integrar as categorias de base do Flamengo. E pelo Sub-20 do Rubro-Negro, o atacante começou a ganhar destaque e ajudou o Fla na conquista da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2018.

No começo de 2020, ele foi emprestado ao Braga, de Portugal. Por lá, atuou pelo time B da equipe e marcou 11 gols nas 31 partidas que disputou. Fora isso, o atacante também chegou a figurar nos treinos da equipe principal.