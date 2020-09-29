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futebol

Vitinho testa negativo e pode atuar contra o Independiente Del Valle

Atacante do Flamengo está recuperado da Covid-19, mas não participou da preparação do time para o jogo desta quarta-feira, no CT do Ninho do Urubu...

Publicado em 29 de Setembro de 2020 às 16:25

LanceNet

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Publicado em 

29 set 2020 às 16:25
Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo
O atacante Vitinho está à disposição do Flamengo para o jogo desta quarta-feira, contra o Independiente Del Valle. Com resultado negativo na bateria de exames realizada na segunda, o camisa 11 está liberado pelo protocolo da Conmebol e deve reforçar a equipe da Gávea, que conta com uma série de desfalques, incluindo o técnico Domènec Torrent. No Ninho do Urubu, há a expectativa pelos testes de outros atletas na mesma condição de Vitinho.
A informação foi inicialmente publicada pelo site "Globoesporte".
Isla, Filipe Luís, Matheuzinho, Diego Ribas, Michael e Bruno Henrique foram os atletas que, assim como Vitinho, foram diagnosticados com Covid-19 antes do jogo contra o Barcelona de Guayaquil, no último dia 22. O Flamengo espera contar com estes atletas e aguarda os resultados ao longo desta terça-feira.
Por terem ficado em isolamento desde então, mesmo com o resultado negativo a presença destes jogadores e a utilização deles contra o Del Valle, pelo Grupo A da Copa Libertadores, é incerta. Quem estiver liberado passará por uma avaliação no Ninho do Urubu para receber o aval do departamento médico.

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