Vitinho testa negativo e pode atuar contra o Independiente Del Valle

Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo

O atacante Vitinho está à disposição do Flamengo para o jogo desta quarta-feira, contra o Independiente Del Valle. Com resultado negativo na bateria de exames realizada na segunda, o camisa 11 está liberado pelo protocolo da Conmebol e deve reforçar a equipe da Gávea, que conta com uma série de desfalques, incluindo o técnico Domènec Torrent. No Ninho do Urubu, há a expectativa pelos testes de outros atletas na mesma condição de Vitinho.

A informação foi inicialmente publicada pelo site "Globoesporte".

Isla, Filipe Luís, Matheuzinho, Diego Ribas, Michael e Bruno Henrique foram os atletas que, assim como Vitinho, foram diagnosticados com Covid-19 antes do jogo contra o Barcelona de Guayaquil, no último dia 22. O Flamengo espera contar com estes atletas e aguarda os resultados ao longo desta terça-feira.