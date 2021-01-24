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futebol

Vitinho substitui Bruno Henrique no Flamengo; veja a escalação completa

Rubro-Negro visita o Furacão na Arena da Baixada, às 16h, pelo Campeonato Brasileiro...

Publicado em 24 de Janeiro de 2021 às 15:06

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 jan 2021 às 15:06
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O Flamengo está definido para enfrentar o Athletico, na Arena da Baixada, a partir das 16h deste domingo. O técnico Rogério Ceni optou pelas entradas de Gustavo Henrique e Vitinho nos lugares de Rodrigo Caio (lesionado) e Bruno Henrique (suspenso), que foram titulares na vitória sobre o Palmeiras, na quinta, e desfalcam o time em Curitiba. Veja a escalação completa abaixo:
Hugo; Isla, Gustavo Henrique, Arão e Filipe Luís; Diego, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Vitinho; Gabigol; este são os 11 jogadores escolhidos por Ceni. Para o jogo deste domingo, o técnico Rogério Ceni tem cinco desfalques: Renê e Bruno Henrique, suspensos pelos terceiros cartões amarelos. Diego Alves, Thiago Maia e Rodrigo Caio, todos entregues ao departamento médico do Fla.
Com 55 pontos e em terceiro lugar na classificação, o Flamengo ultrapassará o São Paulo - que empatou com o Coritiba no sábado - e assumirá a vice-liderança do Brasileirão. Ainda pela 32ª rodada, o líder Internacional, que soma 59 pontos, enfrenta o Grêmio neste domingo, também a partir das 16h.

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