Vitinho marca seus primeiros gols pelo Bragantino

Crédito: Divulgação/Bragantino

Em meio ao rodízio de atletas para a disputa do Campeonato Paulista, o Bragantino encarou o São Caetano repleto de reservas e sem o meia-atacante Claudinho, destaque da equipe na última temporada.

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Mesmo sem o camisa 10, o Massa Bruta apresentou um bom nível de jogo e contou com o talento de Vitinho para vencer o jogo.

Aos 22 anos, o atleta vive a sua terceira temporada pelo Bragantino e pinta como uma das boas peças do time comandado por Mauricio Barbieri.

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