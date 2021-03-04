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futebol

Vitinho marca seus primeiros gols pelo Bragantino

Meia-atacante foi o grande destaque do Massa Bruta diante do São Caetano...

Publicado em 04 de Março de 2021 às 20:01

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 mar 2021 às 20:01
Crédito: Divulgação/Bragantino
Em meio ao rodízio de atletas para a disputa do Campeonato Paulista, o Bragantino encarou o São Caetano repleto de reservas e sem o meia-atacante Claudinho, destaque da equipe na última temporada.
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Mesmo sem o camisa 10, o Massa Bruta apresentou um bom nível de jogo e contou com o talento de Vitinho para vencer o jogo.
Aos 22 anos, o atleta vive a sua terceira temporada pelo Bragantino e pinta como uma das boas peças do time comandado por Mauricio Barbieri.
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Curiosidade
Apesar da sua “vivência” em Bragança Paulista, Vitinho marcou seus primeiros gols pelo time do interior de São Paulo. Nos 23 duelos anteriores, o meio-campista havia passado em branco.

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