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Vitinho explica pedidos de Paulo Sousa que o levaram a dar três assistências em vitória do Flamengo

Atacante foi um dos destaques do triunfo por 3 a 0 sobre o Boavista, no Raulino de Oliveira, dando as assistências para os gols de Marinho, Pedro e Gabriel Barbosa...

Publicado em 02 de Fevereiro de 2022 às 21:52

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 fev 2022 às 21:52
A temporada de 2022 começou para Vitinho como 2021: dando assistência. No caso, nesta quarta-feira, o meia-atacante deu logo os três passes decisivos para os gols de Marinho, Pedro e Gabigol na vitória por 3 a 0 sobre o Boavista, no Raulino de Oliveira. Na saída de campo, o camisa 11 explicou quais foram as orientações de Paulo Sousa que o levaram a ter tal desempenho nesta noite.- Explorar as costas do volante, foi o que ele pediu, e fazer isso também indo ao fundo. Explorei bem, feliz de fazer essa partida, dia muito especial para mim, que é aniversário do meu pai, então dedico isso para ele - afirmou o camisa 11 Vitinho, em entrevista ao Cariocão Play, dedicando a atuação ao Seu Rinaldo.Ainda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSWEm 2021, Vitinho fez sua melhor temporada pelo Flamengo, com 14 gols e 15 assistências, sendo um dos jogadores mais decisivos do time e o maior garçom do ano. No dia 7 de dezembro do ano passado, o camisa 11 realizou uma artroscopia no joelho direito e recuperou-se durante as férias, reapresentando-se para fazer a pré-temporada junto aos companheiros, no dia 10 de janeiro.
Crédito: Garçomdanoite:VitinhoduranteapartidacontraoBoavista(Foto:GilvandeSouza/Flamengo

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