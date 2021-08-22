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Vitinho exalta 'pontinho' conquistado pelo Flamengo em jogo difícil contra o Ceará: 'Conta muito lá na frente'

Atacante diz que Rubro-Negro merecia resultado melhor do que o empate em 1 a 1 com o Ceará, neste domingo, mas garante que equipe sai do Castelão 'de cabeça erguida'...
LanceNet

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Publicado em 

22 ago 2021 às 18:21

Publicado em 22 de Agosto de 2021 às 18:21

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Autor do gol que garantiu que o Flamengo arrancasse o empate em 1 a 1 com o Ceará na tarde deste domingo (28), o atacante Vitinho teve um misto de sensações com o resultado que a equipe obteve no Castelão. Em entrevista à Rede Globo na saída do gramado, o camisa 11 reconheceu que o confronto válido pela décima-sétima rodada do Brasileirão foi acirrado, mas acha que o resultado poderia ser melhor devido ao empenho dos atletas.
+ Confira a classificação atualizada do Brasileirão!- Jogo muito difícil, não ajuda muito nosso estilo. Na maior parte do tempo tivemos o domínio e merecemos ganhar. Sofremos o gol no primeiro tempo mas continuamos a jogar no mesmo ritmo, achamos o gol - e emendou:
- Faltou um pouco de sorte para chegarmos à vitória, mas a gente sabe que um pontinho lá na frente conta muito - completou.
Com o empate, o Flamengo chega aos mesmos 28 pontos que o Red Bull Bragantino - que enfrenta o América-MG às 20h - e assume o quarto lugar momentaneamente.
Vitinho ainda exaltou a maneira como os jogadores saem do Castelão.
- A gente sai de cabeça erguida. Não com o resultado que queríamos, mas por tudo o que a gente fez dentro de campo - declarou.

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