Vitinho exalta 'pontinho' conquistado pelo Flamengo em jogo difícil contra o Ceará: 'Conta muito lá na frente'

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

Autor do gol que garantiu que o Flamengo arrancasse o empate em 1 a 1 com o Ceará na tarde deste domingo (28), o atacante Vitinho teve um misto de sensações com o resultado que a equipe obteve no Castelão. Em entrevista à Rede Globo na saída do gramado, o camisa 11 reconheceu que o confronto válido pela décima-sétima rodada do Brasileirão foi acirrado, mas acha que o resultado poderia ser melhor devido ao empenho dos atletas.

+ Confira a classificação atualizada do Brasileirão!- Jogo muito difícil, não ajuda muito nosso estilo. Na maior parte do tempo tivemos o domínio e merecemos ganhar. Sofremos o gol no primeiro tempo mas continuamos a jogar no mesmo ritmo, achamos o gol - e emendou:

- Faltou um pouco de sorte para chegarmos à vitória, mas a gente sabe que um pontinho lá na frente conta muito - completou.

Com o empate, o Flamengo chega aos mesmos 28 pontos que o Red Bull Bragantino - que enfrenta o América-MG às 20h - e assume o quarto lugar momentaneamente.

Vitinho ainda exaltou a maneira como os jogadores saem do Castelão.