Vitinho é mais um atleta a antecipar apresentação e voltar aos treinos no Flamengo

Aos poucos, o elenco principal do Flamengo está de volta aos trabalhos no Ninho do Urubu. Nesta quinta-feira, foi a vez de Vitinho retornar às atividades no CT, antecipando o fim de suas férias. A data marcada pelo departamento de futebol para a reapresentação do grupo, após a conquista do Octa, é no dia 15.
Além de Vitinho, o atacante Michael, o goleiro Hugo Souza e o próprio técnico Rogério Ceni já retornaram ao dia a dia do Ninho do Urubu nesta semana. O Sub-20 do Flamengo é que está representando o clube neste início do Carioca.
Conforme informado pelo clube, Vitinho iniciou as avaliações e fez um trabalho com movimentação leve ao lado de Bruno Viana, primeiro reforço contratado para a temporada de 2021. Confira as imagens do atacante no Ninho abaixo!