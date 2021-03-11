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futebol

Vitinho é mais um atleta a antecipar apresentação e voltar aos treinos no Flamengo

Atacante retornou aos treinos, no CT do Ninho do Urubu, nesta quinta-feira...

Publicado em 11 de Março de 2021 às 13:59

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 mar 2021 às 13:59
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Aos poucos, o elenco principal do Flamengo está de volta aos trabalhos no Ninho do Urubu. Nesta quinta-feira, foi a vez de Vitinho retornar às atividades no CT, antecipando o fim de suas férias. A data marcada pelo departamento de futebol para a reapresentação do grupo, após a conquista do Octa, é no dia 15.
Além de Vitinho, o atacante Michael, o goleiro Hugo Souza e o próprio técnico Rogério Ceni já retornaram ao dia a dia do Ninho do Urubu nesta semana. O Sub-20 do Flamengo é que está representando o clube neste início do Carioca.
Conforme informado pelo clube, Vitinho iniciou as avaliações e fez um trabalho com movimentação leve ao lado de Bruno Viana, primeiro reforço contratado para a temporada de 2021. Confira as imagens do atacante no Ninho abaixo!

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