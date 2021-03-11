Vitinho é mais um atleta a antecipar apresentação e voltar aos treinos no Flamengo

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Aos poucos, o elenco principal do Flamengo está de volta aos trabalhos no Ninho do Urubu. Nesta quinta-feira, foi a vez de Vitinho retornar às atividades no CT, antecipando o fim de suas férias. A data marcada pelo departamento de futebol para a reapresentação do grupo, após a conquista do Octa, é no dia 15.

Além de Vitinho, o atacante Michael, o goleiro Hugo Souza e o próprio técnico Rogério Ceni já retornaram ao dia a dia do Ninho do Urubu nesta semana. O Sub-20 do Flamengo é que está representando o clube neste início do Carioca.