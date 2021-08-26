Vitinho, do sub-20, é relacionado pelo Botafogo para jogo contra o Coritiba, pela Série B

Crédito: Thiago Ribeiro

Diante de um cenário de várias lesões, o Botafogo recorre à base para complementar o elenco. Vitinho, um dos destaques do time sub-20 na temporada, foi relacionado pelo Alvinegro para a partida contra o Coritiba, nesta sexta-feira, pela 21ª rodada da Série B do Brasileirão, no Couto Pereira.

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O atleta de 20 anos atua pelos lados de campo e é titular de Ricardo Resende no time de base. Com a ausência de Diego Gonçalves, lesionado, ele recebeu uma chance para participar da delegação do profissional.Na temporada 2021, ele tem 26 jogos, com seis gols marcados e uma assistência.