Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Vitinho, do Flamengo, sente dores e vira dúvida para decisão do Carioca

Titular nesta quarta-feira, no primeiro jogo contra o Fluminense, o atacante foi substituído ainda no primeiro tempo, com um desconforto na coxa direita...

Publicado em 31 de Março de 2022 às 01:20

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 mar 2022 às 01:20
Além de sair derrotado por 2 a 0 para o Fluminense, nesta quarta-feira, o Flamengo pode ganhar um desfalque para o jogo da volta da final do Carioca, a ocorrer neste sábado, às 18h, novamente no Maracanã. Isso porque, Vitinho deixou o campo ainda no primeiro por conta de dores na coxa direita. - O atleta Vitinho sentiu dores na região posterior da coxa direita. Será reavaliado no CT - informou o Fla, via assessoria de imprensa.
O camisa 11 foi substituído ainda na primeira etapa, aos 40 minutos, por Bruno Henrique, que acabou não rendendo o esquerdo pelo lado esquerdo do ataque.
O Flamengo se reapresenta nesta quinta, no Ninho do Urubu. O jogo da volta da decisão será realizado às 18h deste sábado, no Maracanã. O time de Paulo Sousa precisará vencer por mais de três gols de diferença para ser campeão diretamente. No caso de dois, a final será decidida nos pênaltis.
Crédito: VitinhoemaçãocontraoFluminense(Foto:MarceloCortes/Flamengo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 06/05/2026
Tachinhas jogadas na Rodovia das Paneleiras furam pneus de ciclistas
Armadilha para bikes elétricas: mistério das tachinhas precisa de solução e punição
Imagem de destaque
Trump diz que EUA vão pausar operação de escolta de navios no estreito de Ormuz

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados