Vitinho, do Flamengo, sente dores e vira dúvida para decisão do Carioca

Além de sair derrotado por 2 a 0 para o Fluminense, nesta quarta-feira, o Flamengo pode ganhar um desfalque para o jogo da volta da final do Carioca, a ocorrer neste sábado, às 18h, novamente no Maracanã. Isso porque, Vitinho deixou o campo ainda no primeiro por conta de dores na coxa direita. - O atleta Vitinho sentiu dores na região posterior da coxa direita. Será reavaliado no CT - informou o Fla, via assessoria de imprensa.

O camisa 11 foi substituído ainda na primeira etapa, aos 40 minutos, por Bruno Henrique, que acabou não rendendo o esquerdo pelo lado esquerdo do ataque.

O Flamengo se reapresenta nesta quinta, no Ninho do Urubu. O jogo da volta da decisão será realizado às 18h deste sábado, no Maracanã. O time de Paulo Sousa precisará vencer por mais de três gols de diferença para ser campeão diretamente. No caso de dois, a final será decidida nos pênaltis.