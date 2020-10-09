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futebol

Vitinho, destaque do sub-20, renova contrato com o Corinthians até 2022

Meio-campista de 20 anos teve seu vínculo ampliado até março de 2022. Capitão e camisa dez da equipe da categoria corintiana, jovem fez parte do elenco campeão da Copinha 2017
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LanceNet

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Publicado em 

09 out 2020 às 16:20

Publicado em 09 de Outubro de 2020 às 16:20

Crédito: Reprodução/Instagram
O Corinthians acertou nesta sexta-feira a renovação de contrato com o meia Vitinho, de 20 anos, camisa dez e capitão da equipe sub-20. O novo vínculo irá até março de 2022. O jogador tinha seu contrato vigente até março de 2021. O meia fez parte do elenco campeão da Copinha em 2017, juntamente com o meia Pedrinho, que hoje atua no Benfica. Vitinho chegou a ser convocado para a Seleção Brasileira sub-15.
- Mais um dia muito feliz e importante nesses quase 15 anos de Corinthians. Contrato renovado até 2022!!! Agradeço muito a Deus, meus familiares por todo apoio, ao clube pela confiança e ao meu staff por todo suporte. É seguir trabalhando em busca de tantos sonhos e objetivos que ainda tenho pela frente - escreveu o jogador em suas redes sociais.

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