Vitinho desfalca o Bragantino contra o Guarani

Destaque do Bragantino no triunfo contra o São Caetano, o meia Vitinho será desfalque do Massa Bruta para encarar o Guarani, em Campinas.
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De acordo com a assessoria de imprensa do Massa Bruta, o atleta sentiu um desconforto muscular na coxa esquerda e o técnico Mauricio Barbieri resolveu poupá-lo.
Por outro lado, o camisa 10 Claudinho, que ficou no banco de reservas no meio da semana, deve retomar o seu lugar no time principal.
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Rodízio
Devido a maratona de jogos da última temporada, o Bragantino vai rodar o seu elenco na Primeira Fase do Campeonato Paulista.