Vitinho desfalca o Bragantino contra o Guarani

Crédito: Divulgação/Bragantino

Destaque do Bragantino no triunfo contra o São Caetano, o meia Vitinho será desfalque do Massa Bruta para encarar o Guarani, em Campinas.

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De acordo com a assessoria de imprensa do Massa Bruta, o atleta sentiu um desconforto muscular na coxa esquerda e o técnico Mauricio Barbieri resolveu poupá-lo.

Por outro lado, o camisa 10 Claudinho, que ficou no banco de reservas no meio da semana, deve retomar o seu lugar no time principal.

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