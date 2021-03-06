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futebol

Vitinho desfalca o Bragantino contra o Guarani

Meio-campista sentiu um desconforto muscular na coxa esquerda e fica de fora do confronto...

Publicado em 06 de Março de 2021 às 13:38

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 mar 2021 às 13:38
Crédito: Divulgação/Bragantino
Destaque do Bragantino no triunfo contra o São Caetano, o meia Vitinho será desfalque do Massa Bruta para encarar o Guarani, em Campinas.
+ Mudando de canal! Veja os eventos que a TV Globo perdeu ou não conseguiu adquirir em 2021
De acordo com a assessoria de imprensa do Massa Bruta, o atleta sentiu um desconforto muscular na coxa esquerda e o técnico Mauricio Barbieri resolveu poupá-lo.
Por outro lado, o camisa 10 Claudinho, que ficou no banco de reservas no meio da semana, deve retomar o seu lugar no time principal.
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Rodízio
Devido a maratona de jogos da última temporada, o Bragantino vai rodar o seu elenco na Primeira Fase do Campeonato Paulista.

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