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Vitinho comemora segundo gol na temporada, lamenta empate e analisa: 'Amassamos o adversário'

Atacante do Flamengo marcou no 1 a 1 com o Boavista, pela 6ª rodada da Taça Guanabara...

Publicado em 27 de Março de 2021 às 23:23

LanceNet

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Publicado em 

27 mar 2021 às 23:23
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O Flamengo empatou com o Boavista neste sábado, em duelo realizado no Estádio Elcyr Resende (Bacaxá), pela 6ª rodada da Taça Guanabara. O placar terminou em 1 a 1 graças, pelo lado rubro-negro, ao gol de Vitinho (assista abaixo), igualando o marcador - já que o time mandante, que sofreu 24 finalizações, foi quem saiu na frente.Após a partida, a última antes de Rogério Ceni e o grupo principal retornarem à ação, Vitinho comentou sobre o placar, que, embora não tenha sido o almejado, permitiu que o Fla voltasse à liderança do Cariocão 2021:
- Faltou só a bola entrar, criamos oportunidades. O time se empenhou, está de parabéns pelo que fez, amassamos o adversário e controlamos o jogo. É se esforçar mais no próximo jogo para poder vencer - falou, emendando:
- Fico feliz de ter feito mais um gol, começar bem. Importante para mim e para a equipe. Estou muito disposto a crescer cada vez mais - finalizou, em entrevista ao PPV do Carioca, agora com dois gols em três jogos na temporada.
+ Veja a tabela e o regulamento do Cariocão 2021
Com o grupo principal e 13 pontos na tabela, o Flamengo terá como próximo adversário o Bangu, dia 31, no Estádio Raulino de Oliveira.

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