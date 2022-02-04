Vitinho cita qualidades de Paulo Sousa nos primeiros dias de Flamengo: 'É muito intenso'

Mesmo sem ter marcado gols, Vitinho deu três assistências na vitória do Flamengo por 3 a 0 sobre o Boavista, na última quarta-feira, pela 3ª rodada do Campeonato Carioca. O seu protagonismo rendeu-lhe elogios do técnico Paulo Sousa, que foram retribuídos no quadro "Resenha com Craque" na FlaTV. Ainda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSW- Foi uma pré-temporada muito importante para nós entendermos o método de jogo do Mister. Acho que a gente conseguiu assimilar, agora com o passar do jogo vamos conseguir por mais em prática e trabalhar melhor, com uma performance. Foram dias muito agradáveis - disse o camisa 11, emendando:

- O Paulo é sempre muito solícito, muito aberto para nos dar os feedbacks negativos ou positivos para que a gente esteja melhorando. Tenho certeza que nós conseguimos aprender um pouco nesse jogo (contra o Boavista), pôr em prática e ter um resultado positivo.

PERFIL DO PAULO SOUSA

Ainda sobre as impressões iniciais de Paulo Sousa, que deixou a seleção polonesa para assinar com o Flamengo até dezembro de 2023, Vitinho destacou a intensidade na rotina, além dos "detalhes" individuais.

- Ele é muito intenso em relação ao jogo. Presta muita atenção nos detalhes que cada jogador possa desempenhar para fazer um desequilíbrio na partida. Então, todo o dia, ele vem apontando esses pontos, pontos importantes, pontos que a gente, talvez, não tenha aprendido. Ele tem colocado no nosso dia a dia para que o nosso jogo cresça cada vez mais.

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Com Vitinho e Paulo Sousa, o Flamengo, agora, volta a campo para o clássico contra o Fluminense, a ser realizado às 16h deste domingo, no Nilton Santos, pela 4ª rodada do Estadual. O LANCE! acompanha o jogo em Tempo Real.