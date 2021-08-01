Vitinho celebra primeiro gol como profissional, mas lamenta derrota do Corinthians: 'É trabalhar'

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians teve uma atuação constrangedora contra o Flamengo, neste domingo e perdeu por 3 a 1, na Neo Química Arena, pela 14ª rodada do Brasileirão-2021. O placar foi enganoso e poderia ter sido mais elástico, mas individualmente houve motivo para um dos jogadores comemorar. Trata-se do caso de Vitinho, que marcou seu primeiro gol como profissional no Timão.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Em entrevista para a TV Globo, na saída do gramado, o meia celebrou o feito em seu ano de promoção ao profissional, mas lamentou a contundente derrota alvinegra para o clube carioca. Para o garoto de 21 anos, é preciso trabalhar forte nesta semana para conquistar os três pontos no próximo jogo.

- Estou muito feliz pelo meu primeiro gol como profissional, infelizmente a vitória não veio. Vamos trabalhar nesta semana para conquistar os três pontos na próxima partida - declarou o corintiano.

Questionado sobre quais seriam as correções que o Corinthians necessita para a sequência do Campeonato Brasileiro, Vitinho foi bastante direto na resposta.

- Trabalhar, treinar e focar na vitória - concluiu.