Vitinho 'arranca' e é o segundo jogador mais decisivo do Flamengo na temporada

O centroavante Pedro, afastado após testar positivo para Covid-19, é outro atleta no topo da lista, dividindo a segunda posição com Vitinho. São duas assistências e nove gols do camisa 21. Confira, abaixo, o ranking completo!Contratado em 2018, vindo do CSKA Moscow, da Rússia, Vitinho convive com os questionamentos desde sua chegada ao Flamengo, mas já demonstrou seu valor em outros momentos. Já são 153 partidas e 21 gols com o Manto, além dos nove títulos conquistados. Sua temporada mais artilheira foi em 2019, quando marcou nove gols. Em 2021, o atacante já balançou as redes seis vezes.Nesta quinta-feira, Rogério Ceni voltará às atividades no NInho do Urubu após cumprir o período de isolamento por testar positivo para Covid-19 e encontrará um Vitinho confiante e em boa fase. As chances, portanto, devem seguir aparecendo para o camisa 11, elogiado por Maurício Souza, técnico do Sub-20.- A gente pode ver o Vitinho sempre atuando. O Rogério vem sempre apostando nele, é um jogador que ele gosta muito e vem dando resposta. Ele vem mostrando uma constância nos jogos e com boaa atuações. Tem participado e se entregado muito na parte defensiva. Perto da área, ele finaliza com as duas pernas e dribla para os dois lados. É um jogador importantíssimo no grupo, tem o respeito dos jogadores. A gente vê o Rogério insistindo nele porque sabe que ele tem muito a dar - afirmou Mauricinho, substituto de Ceni.OS JOGADORES MAIS DECISIVOS DO FLAMENGO EM 2021: