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Vitinho 'arranca' e é o segundo jogador mais decisivo do Flamengo na temporada

Com participação decisiva na Copa do Brasil e início do Brasileirão, camisa 11 aproveita sequência entre os titulares e prova sua importância para o elenco do Flamengo...
LanceNet

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Publicado em 

17 jun 2021 às 05:55

Publicado em 17 de Junho de 2021 às 05:55

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
São três assistências e um gol nas últimas três partidas. Na ausência de vários titulares do setor ofensivo, Vitinho aproveita a sequência e, hoje, é o segundo atleta mais decisivo do Flamengo na temporada, com 11 participações diretas (seis gols e cinco assistências) em gols da equipe. O primeiro é Gabigol, que está a serviço da Seleção Brasileira, que soma 17 (15 gols e duas assistências).
O centroavante Pedro, afastado após testar positivo para Covid-19, é outro atleta no topo da lista, dividindo a segunda posição com Vitinho. São duas assistências e nove gols do camisa 21. Confira, abaixo, o ranking completo!Contratado em 2018, vindo do CSKA Moscow, da Rússia, Vitinho convive com os questionamentos desde sua chegada ao Flamengo, mas já demonstrou seu valor em outros momentos. Já são 153 partidas e 21 gols com o Manto, além dos nove títulos conquistados. Sua temporada mais artilheira foi em 2019, quando marcou nove gols. Em 2021, o atacante já balançou as redes seis vezes.Nesta quinta-feira, Rogério Ceni voltará às atividades no NInho do Urubu após cumprir o período de isolamento por testar positivo para Covid-19 e encontrará um Vitinho confiante e em boa fase. As chances, portanto, devem seguir aparecendo para o camisa 11, elogiado por Maurício Souza, técnico do Sub-20.- A gente pode ver o Vitinho sempre atuando. O Rogério vem sempre apostando nele, é um jogador que ele gosta muito e vem dando resposta. Ele vem mostrando uma constância nos jogos e com boaa atuações. Tem participado e se entregado muito na parte defensiva. Perto da área, ele finaliza com as duas pernas e dribla para os dois lados. É um jogador importantíssimo no grupo, tem o respeito dos jogadores. A gente vê o Rogério insistindo nele porque sabe que ele tem muito a dar - afirmou Mauricinho, substituto de Ceni.OS JOGADORES MAIS DECISIVOS DO FLAMENGO EM 2021:
Gabriel Barbosa (17) - 15 gols e 2 assistênciasVitinho (11) - 6 gols e 5 assistênciasPedro (11) - 9 gols e 2 assistênciasBruno Henrique (8) - 4 gols e quatro assistênciasRodrigo Muniz (7) - 7 gols

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