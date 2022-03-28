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Vitinho afirma que está '100% inteiro' após se recuperar de lesão e destaca: 'Pronto para ajudar o Vasco'

Após sofrer uma lesão, atleta, de 22 anos, está recuperado para a estreia na Série B. Ele citou que serão 'trinta e oito' finais e que o time entrará para vencer dentro e fora de casa...

Publicado em 28 de Março de 2022 às 16:42

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 mar 2022 às 16:42
Recuperado de lesão, o meio-campista Vitinho fez sua estreia pelo Vasco na última rodada da Taça Guanabara e já balançou a rede. Nas semifinais, diante do Flamengo, entrou no segundo tempo e mostrou que está pronto para ajudar a equipe na disputa da Série B. Em entrevista coletiva, o jogador destacou que está 100% recuperado.O atleta, de 22 anos, revelado pelo Corinthians, sofreu uma lesão no tendão retofemoral da coxa direita no jogo treino contra o Audax dias antes da estreia na Taça Guanabara e só retornou na última. Mesmo com a frustração, ele elogiou o trabalho dos médicos do clube e se diz pronto para ajudar o Gigante da Colina na Série B.
- Estou 100% inteiro. Eu tive uma contusão muito grave no início da temporada, que não era esperada por mim e nem para a equipe. Os médicos fizeram um procedimento muito mais rápido do que era esperado. Estou 100% para ajudar o Vasco nesta temporada, neste Brasileiro - disse, e emendou:
- Desde o início quando me apresentei no Vasco foi um começo porque lesão faz parte do jogador. Então aprendi muito. Claro, ter ficado de fora do campeonato a gente não esperava, queríamos ter chegado à final. Foi um aprendizado, assim como para o time, para mim também. Mas estou pronto para ajudar o Vasco a atingir o principal objetivo que é subir para a Série A de onde nunca deveria ter saído - completou.
Após ser eliminado do Carioca e da Copa do Brasil, o Cruz-Maltino tem tido semanas de treino antes da estreia contra o Vila Nova. O meio-campista disse que o time não deve se lamentar pelo que passou, mas sim tirar como aprendizado e focar na Série B, que serão 'trinta e oito finais'.
+ Confira e simule a tabela do Campeonato Carioca
- A gente não se envolve, serão trinta e oito finais. Independente do local que jogarmos teremos que entrar sempre para ganhar. Porque o nosso objetivo é sempre ajudar o Vasco a ganhar. Independente de estádio, se a gente vai entrar para ganhar não tem essa de onde for o jogo ou horário - afirmou.
Crédito: VitinhoestárecuperadodelesãoeprontoparaaestreiadoVasconaSérieBcontraoVilaNova(RafaelRibeiro/Vasco

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