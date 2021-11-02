Vitão, do Shakhtar, comenta partida contra o Real Madrid na Champions: 'Sabemos que vai ser difícil'

Crédito: Shakhtar

O Shakhtar Donetsk, do zagueiro brasileiro Vitão, enfrenta o Real Madrid, no Santiago Bernabeu em busca da reabilitação na Liga do Campeões. Vitão, que vem sendo apontado pela imprensa europeia como um dos melhores zagueiros da nova geração, será o responsável por parar o ataque comandado por Karim Benzema e Vinícius Jr, com quem tem grande amizade dos tempos das categorias de base da Seleção Brasileira.- Para nós, a vitória é muito importante, devido à nossa situação. Sabemos que vai ser difícil, mas a ideia é fazer um grande jogo e, quem sabe, talvez possamos sair com a vitória. Eles não tiveram muita mudanças em relação ao elenco do ano passado: Sérgio Ramos, Varane... Acho que a diferença está no momento dos atacantes Vini e Karim, que vivem um grande momento - disse Vitão.

O curioso, é que a inspiração para Vitão vem justamente do adversário. O jovem zagueiro, vê, em Éder Militão, titular do Real e homem de confiança de Tite na Seleção Brasileira o exemplo a ser seguido. Tanto que acredita que o fato do maior ídolo recente do clube, Sérgio Ramos, ter deixado os merengues não deve ser um ponto que atrapalhe a equipe de Militão.

- Sem dúvida, qualquer equipe sentiria a falta de Ramos. Por sua história, por sua liderança, e por sua mentalidade vencedora é sempre importante tê-lo com você. Mas é bom lembrar que Militão e Alaba estão em um momento muito bom. São grandes jogadores como toda equipe - afirmou Vitão.