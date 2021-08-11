Vital não é o único! Corinthians espera outras sondagens ao elenco

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Na última terça-feira, o LANCE! revelou uma sondagem do Panathinaikos, da Grécia, por Mateus Vital, que pode deixar o Corinthians. No entanto, essa não deve ser a única saída de jogadores alvinegros para o mercado externo. Os dirigentes, aliás, aguardam por interessados por outras peças do elenco e ninguém, neste momento, é inegociável, já que isso faz parte do planejamento.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Segundo publicado pelo GE e confirmado pela reportagem, a meta corintiana é vender R$ 90 milhões em atletas até o fim do ano. Valor esse que consta no orçamento do clube para 2021. Dessa forma, é interessante que interessados, sondagens e ofertas pintem na mesa da diretoria do Timão, principalmente neste momento em que as principais janelas estrangeiras estão abertas.

Apesar da negociação por Mateus Vital ser, a princípio, por empréstimo, o valor economizado com salários e a possibilidade de vender o meia ao término do contrato com o Panathinaikos, são fatores que agradam ao Corinthians. No entanto a prioridade é fazer dinheiro com transferências em definitivo.Vital já era uma peça vista com potencial para o mercado externo e sua saída tende a ser encaminhada em breve. Restam outros nomes que podem render bons valores financeiros ao Timão, como Lucas Piton, que constantemente recebe consultas do futebol italiano e tem passaporte comunitário, ou seja, não seria um estrangeiro na Europa. Além disso, tem apenas 20 anos de idade.

Nomes como Raul Gustavo e João Victor, ambos zagueiros, também jovens e com bastante potencial, são alguns dos que devem despertar o interesse estrangeiro em breve. Rodrigo Varanda, por exemplo, é outra joia com status de possível venda para fora do país, mas está em vias de ser negociado com o Red Bull Bragantino, clube com o qual o Timão tem conversas avançadas.

Nem mesmo Gustavo Mosquito, destaque da equipe na temporada, é considerado inegociável. Claro que a proposta precisa ser muito boa para que seja autorizada uma venda. No entanto, para a diretoria corintiana, antes de abrir mão do atacante, um nome que agradaria ao futebol europeu é o de Léo Natel, transferência que poderia adiar a despedida de Mosquito.